Corte de LUZ en Lima y Callao el 18 y 19 de agosto: verifica los distritos afectados, según Pluz Perú

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía revela que habrá corte de luz en distritos de Lima y Callao el martes 18 y miércoles 19 de agosto. Conoce las zonas afectadas y los horarios que tendrá la interrupción temporal del servicio eléctrico.

Anuncian corte de luz en Lima y Callao, según Pluz Perú

Pluz Perú dio a conocer, a través de su página oficial, el cronograma de interrupción temporal del servicio eléctrico programado para ese 18 y 19 de agosto. De acuerdo al anuncio, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura y la red eléctrica.

Es importante precisar que el corte de energía no necesariamente comprende a todo un distrito, sino a determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones y sectores incluidos en la programación. Por ello, la empresa insta a sus usuarios en Lima y el Callao a tomas medidas previsionales desde ya en caso su zona esté dentro de la lista del corte de luz.

Distritos afectados por corte de luz el 18 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este martes 18 de agosto:

En Lurigancho-Chosica

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Asoc. de Viv. Corazón de Jesús anexo 8 Jicamarca mzs. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y, Z.

En Ventanilla

Desde la 1:00 p. m. hasta las 4:00 p. m. en urb. Popular de Interés Social área industrial mz. B, G, T-1, U-1, V-1.

En Los Olivos

Sin luz en Los Olivos el 18 de agosto, según Pluz Perú.

Sin luz en Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Argentina cdras. 15, 16, 17, av. Guillermo Dansey cdras. 17, 18, 19, av. José María Galdeano y Mendoza cdras. 8, 9, calle José Celendon Condestable cdra. 9.

Corte de luz el 19 de agosto: zonas afectadas y horarios

Pluz Perú también revela que el corte del servicio eléctrico se ejecutará también el miércoles 19 de agosto en diversos distritos de Lima y el Callao, que te precisamos a continuación para que tomes tus precauciones desde ya:

En Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en urb. Conde de las Torres av. Industrial cdra. 7.

En Los Olivos

Zonas en Los Olivos donde será el corte de luz.

En San Martín de Porres

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. Las Margaritas etapa II mz. C, D, E, F, G.

Sin luz en Ancón

Áreas de Ancón donde será el corte de luz el 19 de agosto.

Sectores afectados en Carabayllo

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en av. Universitaria cdras. 11, 12, 68, 69, calle Corbacho cdras. 3, 4, jr. Hermilio Valdizán cdras. 3, 4, jr. Martín Aranguren cdras. 8, 9, urb. Sta. Luzmila mzs. P, Q, R, S.

Así que si tenías pensado hacer uso de algún electrodoméstico el 18 y 19 de agosto, lo ideal es identificar primero si tu zona está en el cronograma del corte de luz programado por Pluz Perú, donde se detalla qué distritos de Lima y Callao se verán afectados.