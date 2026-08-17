Corte de AGUA en Lima el 18 de agosto: revisa los distritos afectados y horarios, según Sedapal

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal informa que habrá nuevo corte de agua programado para el 18 de agosto en diversos distritos de Lima. Identifica qué zonas se verán afectadas, de acuerdo al último reporte de la empresa. ¿En qué horarios será la interrupción?

Corte de agua el 18 de agosto: ¿cuál es el motivo?

Diversos sectores de Lima se verán afectados por el corte de agua programado para el martes 18 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando el suministro y la infraestructura hídrica, según reportó Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp.

La empresa señaló que la medida contempla interrupciones temporales en zonas específicas de distintos distritos de la capital y determinados horarios. Por ello, los usuarios deben revisar con atención el cronograma oficial de Sedapal para tomar desde ya sus medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con agua en sus hogares el martes.

Cronograma de corte de agua: distritos de Lima afectados

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el martes 18 de agosto:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en A. H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos. Cuadrante: A. H. 24 de Setiembre parte alta.

En Pachacámac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. de la UPIS Vista Alegre de Manchay, asoc. Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto, C.P.R., Los Huertos de Manchay - sector A Los Eucaliptos, C.P.R. Los Huertos de Manchay - sector F, C.P.R. Los Huertos de Manchay - sector R Los Álamos, C.P.R. Los HUertos de Manchay - parcela 1 sector R, A. H. San Cristóbal.

En San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Villa Victoria, A. H. sector 1 grupo 6, A. H. sector 1 grupo 1.

Sectores afectados en Lurigancho

Sedapal precisó que el corte de agua también se realizará el martes en sectores de Lurigancho por limpieza de reservorio desde las 12 m. hasta las 5:00 p. m.:

Áreas afectadas por corte de agua el 18 de agosto.

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. La Alborada, urb. Las Gardenias, urb. Residencial Higuereta, urb. Tambo de Monterrico. Cuadrante: av. Caminos del Inca, av. Intihuatana, av. Higuereta, jr. José María Quiroga, jr. Coronel Miguel Zamora. También habrá corte de agua en los siguientes sectores:

Corte de agua en Santiago de Surco.

Sin agua por horas en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Huaquillay, urb. El Parral, urb. Villa Hiper.

Revisar el cronograma de Sedapal permite conocer con mayor precisión la hora prevista para el inicio y restablecimiento del servicio y tomar las medidas necesarias para afrontar el corte de agua en distritos de Lima programado para el martes 18 de agosto.