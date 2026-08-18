¿Descubriste una infidelidad? Esto es lo que debes hacer para no empeorar la situación

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubrir que la pareja fue infiel puede provocar rabia, tristeza, ansiedad y una necesidad inmediata de obtener respuestas. Sin embargo, especialistas advierten que las primeras horas no son el mejor momento para tomar decisiones definitivas, confrontar impulsivamente o buscar venganza.

Estas son algunas recomendaciones para atravesar el impacto inicial, proteger tu bienestar y recuperar la claridad antes de decidir qué hacer con la relación.

¿Qué hacer inmediatamente después de descubrir una infidelidad?

Enterarse de una infidelidad puede generar la sensación de que todo debe resolverse de inmediato. Aparecen preguntas como qué ocurrió, desde cuándo, con quién y por qué.

Especialistas explican que cada persona puede reaccionar de una manera diferente. Algunas personas lloran, otras sienten una fuerte rabia, mientras que también puede presentarse silencio, bloqueo o incluso una aparente tranquilidad. No existe una única reacción considerada "normal" ante una situación de este tipo.

El impacto emocional puede activar una respuesta de estrés en el organismo. Durante ese momento pueden aumentar hormonas como el cortisol y la adrenalina, mientras que la capacidad para organizar información y evaluar alternativas puede disminuir temporalmente. Por ello, una de las primeras recomendaciones es no tomar decisiones irreversibles mientras la emoción se encuentre desbordada.

Esto no significa minimizar lo ocurrido ni justificar la infidelidad. Se trata de darse un margen para pensar con mayor claridad antes de decidir si se quiere continuar con la relación, tomar distancia o terminarla.

Durante esas primeras horas también resulta importante atender las necesidades básicas. Comer, hidratarse, intentar descansar y buscar un espacio seguro pueden parecer acciones simples, pero ayudan a atravesar el momento inicial.

Si la conversación con la pareja comienza a convertirse en una discusión agresiva, lo recomendable es hacer una pausa y tomar distancia. Y si existe riesgo de violencia física, la prioridad debe ser abandonar la situación y buscar un lugar seguro.

Además, hablar con una persona de confianza puede evitar que la crisis se enfrente completamente en soledad. Lo ideal es elegir a alguien que pueda escuchar sin juzgar ni presionar para tomar una decisión inmediata.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | El psicólogo Eduardo Bracamonte atendió a la consulta de una radioyente de Exitosa sobre la infidelidad que sufrió de parte del padre de su hijo tras tres años de relación. Según el especialista esto genera un cambio en la engañada, en su razón de no... pic.twitter.com/aawB1ezOLl — Exitosa Noticias (@exitosape) May 27, 2026

¿Qué debes evitar durante las primeras horas?

Una de las principales recomendaciones es evitar convertir la necesidad de obtener respuestas en una búsqueda interminable de información. Revisar repetidamente mensajes, fotografías, conversaciones antiguas o redes sociales puede parecer una forma de encontrar explicaciones, pero también puede aumentar la ansiedad y generar nuevas preguntas.

Tampoco es recomendable contactar impulsivamente a la tercera persona involucrada. Aunque exista el deseo de conocer su versión o descargar la frustración, esa conversación puede terminar aumentando el conflicto y el sufrimiento, sin necesariamente ofrecer el cierre esperado.

Otro punto importante es distinguir entre la información que realmente necesitas y los detalles que solo pueden causar más dolor. Para decidir qué hacer con la relación puede ser útil conocer determinados hechos, pero reconstruir minuciosamente cada aspecto de la infidelidad o buscar comparaciones puede generar pensamientos intrusivos y prolongar el malestar.

Las redes sociales también deberían quedar fuera de la crisis . Publicar indirectas, fotografías, capturas de pantalla o acusaciones puede generar un alivio momentáneo, pero expone un problema íntimo en un momento de máxima vulnerabilidad y puede producir arrepentimiento posteriormente.

De igual manera, conviene evitar consumir alcohol o drogas para intentar aliviar el dolor, buscar venganza, responder con otra infidelidad o recurrir a agresiones físicas o verbales. Estas conductas pueden agravar el conflicto y dificultar todavía más la recuperación.

También es frecuente que aparezca la pregunta "¿qué hice mal?". Sin embargo, los especialistas distinguen entre reconocer problemas existentes en una relación y asumir la responsabilidad por una infidelidad. La decisión de ser infiel corresponde a quien la tomó, por lo que cargar inmediatamente con toda la culpa puede incrementar innecesariamente el sufrimiento.

Descubrir una infidelidad puede ser una experiencia emocionalmente devastadora, pero no es necesario resolver el futuro de una relación en cuestión de horas. La prioridad durante el primer día debe ser proteger la seguridad, recuperar la calma, buscar apoyo y evitar acciones impulsivas que puedan generar consecuencias adicionales. Con mayor estabilidad será posible evaluar qué ocurrió, qué se necesita para recuperar la confianza —si se decide intentarlo— o si lo más conveniente es tomar otro camino.