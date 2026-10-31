Corte de agua en Lima el 2 de noviembre: ¿cuáles son los distritos afectados y horarios, según Sedapal?

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de agua en tu distrito? Conoce qué zonas de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio programado para el lunes 2 de noviembre, según la programación oficial de Sedapal.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo?

El lunes 2 de noviembre el corte de agua afectará diversas zonas de la capital, según Sedapal. A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa precisa que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones técnicas con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, insta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios. Además, se aconseja revisar el cronograma para saber las áreas exactas de los distritos que se verán afectados parcialmente en determinadas horarios.

¿No tendrás agua el 2 de noviembre? Distritos, zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este lunes 2 de noviembre:

Áreas afectadas en Pachacamac

Desde las 12:00 a. m. Áreas afectadas: Zona Manchay, A.H. Portada de Manchay II Ampliación- Sector San Pablo Mirador, A.H. Portada de Manchay III, Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine, A.H. San Pablo Mirador, A.H. Nueva Gales y A.H. Paul Poblet.

Áreas afectadas en Ate

Desde las 7:00 a. m. Áreas afectadas: ZA.H. Huaycán Zona T, UCV 171B, 171C, UCV 172, 173, 130B, 208, 209, Zona Manchay y A.H. Nueva Gales, A.H. Paul Poblet

Corte de agua

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 12:00 a.m. Áreas afectadas: Habilitación Urbana Boulevard de San Antonio de Carabayllo, Urb. Alameda de San Juan, Urb. Residencial San Antonio, Urb. San Antonio de Carabayllo, Urb. San Antonio de Carabayllo 2, 3, 4, 5 y 7.

Áreas afectadas en Puente Piedra

Desde las 12:00 a.m. Áreas afectadas: A.H. Participación Puente Pedrina, A.H. Ramiro Prialé, A.H. Señor de los Milagros, Asoc. Prop. Lotización Rústica La Ensenada, Asoc. Prop. Lotización Chillón, Asoc. de Viv. Villa Chillón Los Robles Mz. C Lote 6, Asoc. Lotización Semirústica Chillón, Asoc. Parcela Semirústica Resid. La Ensenada.

Corte de agua

Áreas afectadas en La Molina

Desde las 13:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol de La Molina I y II etapa, Urb. Los Girasoles de La Molina, Urb. Los Robles y Cobertura R-8E

Recomendaciones ante el corte de agua programado en Lima

Ante la suspensión temporal del servicio de agua potable, Sedapal también pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte de agua. No solo ello, también se pone a disposición los siguientes consejos:

Almacenamiento del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.

como baldes o bidones desinfectados y con tapas. Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Así que si pensabas hacer uso del agua potable lunes, se aconseja revisar primero la programación de Sedapal donde se detalla qué distritos de Lima se verán afectados por determinadas horas por la interrupción del servicio.