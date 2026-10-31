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Puente Piedra: incendio se registra en fábrica de plástico que ya había sido clausurada por funcionar sin permisos

Un incendio afectó una fábrica de plástico en Zapallal, Puente Piedra, que ya había sido clausurada por funcionar sin permisos. La emergencia dejó una persona herida por inhalación de humo.

Incendio en fábrica de plásticos en Puente Piedra
Incendio en fábrica de plásticos en Puente Piedra (Composición Exitosa)

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/10/2026

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Un incendio de código 2 se registró en una fábrica de plástico ubicada en la zona de Zapallal, en el distrito de Puente Piedra. La emergencia movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros inmuebles cercanos.

Incendio en almacén clandestino

Según la información recabada por Exitosa, a través de Fiscalización Municipal, el establecimiento ya había protagonizado un incendio el 26 de julio de 2025. A raíz de aquel incidente, las autoridades dispusieron su clausura, debido a que contaba con autorización para funcionar como oficina administrativa, pero era utilizado como una fábrica.

Sin embargo, pese a la medida municipal, el inmueble habría continuado operando clandestinamente, esta vez como una especie de almacén. Además, el establecimiento no contaba con los permisos correspondientes para desarrollar sus actividades, situación que generó preocupación entre los residentes de la zona.

En declaraciones a Exitosa, algunos vecinos manifestaron su inquietud por los reiterados incidentes y señalaron que no sería la primera vez que se produce una emergencia de este tipo en el establecimiento. Uno de ellos recordó que un incendio anterior tuvo mayores dimensiones y estuvo cerca de afectar la parte posterior del inmueble.

"Prácticamente englobados desde la universidad hasta la esquina. Creo que no tienen permiso, pero aún así siguen trabajando. No es la primera vez que ocurre en ese tipo de cosas. Creo que ella es la segunda o tercera, incluso la vez pasada fue peor. Casi se incendió la parte de atrás y duró más", dijo un vecino.

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Hasta el momento, se reportó una persona herida por inhalación de humo. Los bomberos lograron controlar completamente el incendio; sin embargo, permanecieron en el lugar para culminar las labores correspondientes y descartar nuevos riesgos.

Incendio en Breña

Un incendio se registró alrededor de las 3:00 a. m. el pasado 28 de octubre en un inmueble ubicado en el jirón Restauración, en el cruce con el jirón Chamaya, en el distrito de Breña. El fuego consumió un almacén que también funcionaba como cochera, donde se encontraban dos vehículos.

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El predio, de aproximadamente 120 metros cuadrados, también era utilizado como depósito para guardar objetos y mercadería relacionada con la organización de eventos. El siniestro ocasionó importantes pérdidas materiales para la familia propietaria del negocio.

Mientras los bomberos y la administración del local removían los escombros calcinados, entre los que figuraban estructuras de hierro retorcidas por las altas temperaturas, sillas, mesas, elementos decorativos y planchas de calamina del techo.

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