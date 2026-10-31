Lambayeque: patrullero de la Policía atropella a joven universitario y le causa la muerte

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un joven universitario perdió la vida el último viernes luego de ser atropellado por un patrullero de la Policía Nacional en Lambayeque. La familia exige justicia y denuncia que las pertenencias del fallecido no han sido devueltas, por lo que piden un pronunciamiento de la institución.

Policía responsable estaría identificado

La víctima mortal fue identificada como Carlos Fabricio Fernández Silva de 22 años y fue impactado por la unidad policial en el sector Medianía, distrito de Morrope, provincia de Lambayeque, al promediar las 08:00 de la mañana de ayer. Tras ello, sus parientes llegaron a la morgue de Chiclayo y consternados pidieron justicia.

De acuerdo con la madre del universitario fallecido, el nombre del agente que conducía el patrullero es Eduardo Siesquén y trabajaba en la dependencia de Cruz de Médano. Además, la familia asegura que hasta el momento no se procedió con la entrega de sus pertenencias, como el celular o la mochila.

Por tal motivo, exige al Comando Policial que emita un pronunciamiento al respecto y que inicie una investigación, al igual que al Ministerio Público para que ayuden a esclarecer los hechos y determinar bajo que circunstancias ocurrió el accidente que acabó con la vida del estudiante de ingeniería mecánica.

Se pudo conocer que el efectivo policial permanece detenido mientras se realizan las diligencias y el cuerpo de Fernández Silva pasó por la necropsia de ley en la morgue de Chiclayo.

Universitario estaba por acabar su carrera

Según la versión de la madre, el joven de 22 años que estudiaba en la Universidad Señor de Sipán estaba cerca de culminar su carrera de ingeniería mecánica eléctrica y actualmente realizaba su tesis. Por su deceso, ha pedido respaldo a la casa de estudios superiores por el tiempo que estudió y por haber sido buen alumno.

"Becado ha sido mi niño, se ha esforzado desde pequeño, soy madre soltera, lo he criado sola. Nadie me lo va a devolver, pido justicia a la Fiscalía, que no quede esto impune, que el que ha atropellado a mi hijo se vaya a preso. Ha sido atropellado bajando del micro, frente a la fábrica donde hacía sus prácticas", manifestó.

Un joven de 22 años, estudiante de ingeniería mecánica eléctrica que cursaba el décimo ciclo perdió la vida tras ser presuntamente atropellado por un patrullero en el sector Medianía, distrito de Morrope, en Lambayeque. La familia pide justicia y prisión para el efectivo policial que sería el responsable.