Pamela López revela el motivo por el que Cueva se casó con ella: "Fue su último salvavidas, se sintió perdido"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprendió al revelar por qué considera que Christian Cueva decidió casarse con ella después de varios años de relación y tres hijos en común. Durante una entrevista con Magaly Medina, la influencer explicó que, desde su perspectiva, el futbolista habría tomado esa decisión al sentir que estaba a punto de perder a su familia.

Pamela López revela motivo de su boda

Según contó la trujillana, antes de llegar al altar descubrió las infidelidades del popular Aladino, situación que la llevó a poner fin a su relación. En ese momento, el futbolista le pidió matrimonio, un gesto que ella interpreta actualmente como un intento de evitar la separación definitiva y recuperar lo que habían construido juntos.

En ese sentido, Pamela considera que la boda habría sido la última alternativa de Cueva para impedir que su familia se desintegrara. Además, señaló que cree que él tomó esa decisión al darse cuenta de que podía perder a una mujer que lo había acompañado durante años y a sus hijos, quienes todavía eran pequeños.

"Creo que él se casa conmigo porque se sintió perdido (...) Creo que fue su manera de saber que estaba perdiendo una buena mujer, que estaba perdiendo a su familia y creo que nuestro matrimonio fue su último salvavidas. Yo creo eso", contó en el podcast de Magaly.

Pamela sufrió por las infidelidades de Cueva

Por otro lado, López recordó que los constantes rumores sobre las presuntas infidelidades del futbolista también influyeron en su decisión de alejarse. Incluso, mencionó las declaraciones de distintas mujeres que aparecían en el programa El valor de la verdad, una situación que habría incrementado su malestar mientras intentaba sostener su relación familiar.

La influencer también relató que atravesó sola una etapa emocional complicada, hasta que comprendió que la relación no estaba funcionando. Por ello, decidió terminarla antes de casarse, pese a los años compartidos y la familia que habían formado. Sus declaraciones reflejan el desgaste que, según su versión, experimentó durante aquella etapa.

Finalmente, Pamela explicó que Cueva solía chatear y realizar videollamadas con otras mujeres cuando estaba en casa de sus amigos. Sin embargo, aseguró que después de casarse en 2019 no volvió a encontrar evidencias similares y que tenía acceso a sus redes sociales. Su testimonio volvió a poner sobre la mesa los problemas que marcaron su relación.

"Todo lo que vi fue antes de casarme. Después del 2019 que yo me caso, yo no encontré nada. Yo ahí tenía libertad plena, tenía el Instagram, todas sus cuentas y nunca encontré", concluyó.

Es así que, las declaraciones de Pamela López vuelven a poner en evidencia los conflictos que marcaron su relación con Christian Cueva. Según su versión, las infidelidades y la crisis sentimental influyeron en su decisión de separarse, mientras que el matrimonio habría sido un intento del futbolista por conservar a su familia y evitar perderla definitivamente.