Jéssica Newton lanza dardos tras nombramiento de Luciana Fuster en el MGP: "Lo que realmente importa..."

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jessica Newton volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales luego de compartir una publicación que despertó diversas especulaciones sobre una posible indirecta hacia Luciana Fuster. La coincidencia no pasó desapercibida, pues ocurrió poco después de que la modelo asumiera oficialmente la dirección del Miss Grand Perú y anunciara cambios en la organización.

Las indirectas de Jéssica Newton

La empresaria utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía en la que aparece disfrutando de un día de playa y realizando el conocido gesto de amor y paz. Sin embargo, más allá de la imagen, fue el mensaje que decidió acompañarla lo que terminó generando comentarios y distintas interpretaciones entre sus seguidores.

En esta ocasión, Jessica Newton compartió una reflexión relacionada con las apariencias y la importancia de no confiar en todo lo que se observa. Aunque no mencionó directamente a ninguna persona, varios usuarios relacionaron sus palabras con el reciente nombramiento de Luciana Fuster.

"No confíes en todo lo que ves, a veces la sal también parece azúcar", escribió la ex reina de belleza.

Sin embargo, esa no fue la única frase que evidenció una posible batalla en redes sociales, sino que a través de sus historias también compartió una frase en que trataría de minimizar la situación para enfocarse en sus proyectos personales . "Es hora de enfocarse en lo que realmente importa" , publicó.

Jessica Newton manda mensaje

Luciana anuncia cambios en el Miss Grand Perú

La situación llamó especialmente la atención porque Newton estuvo al frente del Miss Grand Perú durante varios años, por lo que la llegada de la exreina de belleza a la dirección representa un cambio importante dentro de la organización. Además, Fuster adelantó que implementará modificaciones en el concurso y que tiene sus propios planes para esta gestión.

Como era de esperarse, la publicación de la empresaria no tardó en generar reacciones. Algunos cibernautas consideraron que sus palabras podrían estar dirigidas a la nueva directora, mientras que otros le pidieron evitar este tipo de mensajes y permitir que la modelo desarrolle su trabajo sin cuestionamientos.

Por ahora, Jessica Newton no ha aclarado si su publicación estaba relacionada con Luciana Fuster. No obstante, la coincidencia entre ambos acontecimientos mantiene las especulaciones en redes sociales y vuelve a colocar en el centro de la conversación la relación entre las figuras vinculadas al Miss Grand Perú.