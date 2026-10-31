Corte de luz en Lima y Callao el 1 y 2 de noviembre: ¿qué distritos no tendrán el servicio y en qué horarios?

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este inicio de mes tendrá cortes de luz, tal como lo dio a conocer la empresa Pluz Energía. Entérate en la siguiente qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados y en qué horarios se dará la interrupción temporal del servicio eléctrico programado.

Cronograma de corte de luz en Lima y el Callao

A través de un comunicado en su sitio oficial, la compañía informó que se ejecutará un nuevo corte de luz este domingo 1 de noviembre y el lunes 2, a causa de que se realizarán trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en ciertas zonas de la capital.

Por tal motivo, pide comprensión a los usuarios y instó a tomar medidas para aminorar el impacto de no contar con el suministro por varias horas. Del mismo modo, recuerda a la población que la interrupción será temporal y no en todas las urbanizaciones de las jurisdicciones.

Corte de luz el 1 de noviembre: zonas y horarios sin servicio

Para tener en cuesta el corte de luz y saber si habrá alguna interrupción programada en tu barrio o urbanización, puedes ingresar al siguiente enlace de Pluz Perú. A continuación te presentamos qué zonas de Lima y Callao son las que figuran en la lista de aquellas que contarán con suministro estos días:

San Martín de Porres:

Desde las 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.: Jr. Antonio Garland cuadras. 5, 6, Av. Gerardo Unger cdras. 5, 6, Jr. José Carlos Mariátegui cdras. 5, 6, Av. Túpac Amaru cdra. 5, 6, Jirón Marcos Nicolini cdra. 1, Jr. Ramón Castilla cdra. 1, Pasaje Graña cdra. 1.

Comas:

Calle. Santa Ana Ex-Fundo Chacracerro Zona B Lt. 89.

Corte de luz el 2 de noviembre : lista de zonas afectadas

Para anticiparte al corte de luz y saber si habrá una interrupción del servicio programado para este lunes, te ofrecemos las zonas de Lima y el Callao que no tendrán electricidad el lunes 2 de noviembre:

San Juan de Lurigancho:

09:00 - 16:00: Pasaje. 15 de Enero Mz D, E, J, K, L, M, M1, N, Ñ, O, P.J. Los Jardines 15 de Enero Ampl. Mz A, B, C, E.

Lista de cortes el 2 de noviembre.

Aucallama

08:00 a.m. - 14:00 p.m.: Cliente PM0891 (S: 2252615); ubicado en el distrito de Aucallama.

Así que ten en cuenta que el corte de luz programado para el viernes 30 de octubre afectará a las zonas de al menos seis distritos de Lima y el Callao, según la programación oficial de Pluz Perú.