STAE EsSalud advierte de los principales males que aquejarían los asistente a misas del papa León XIV

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el doctor. Carlos Malpica, subgerente de STAE EsSalud, alertó que los desvanecimientos, golpes de calor, subidas de presión e infartos son los males que más se harían notar entre los fieles que asistirán a las misas del papa León XIV.

Dos grandes concentraciones a observar

Para el especialista, dos ritos católicos concentrarán a un gran grupo de personas y que deberán ser supervisados por el personal de salud para asistirlos ante males que se puedan suscitar. Precisó que una de ellas será en Lima y la segunda en el norte del país.

"Hay dos concentraciones grandes, la que va a ocurrir en Lambayeque, Chiclayo, en Pimentel y la más grande va a ser la de Las Palmas. En Pimentel hay gente que viene de otros países, que va a hacer peregrinaciones de Piura o provincias aledañas y eso va a empezar días antes", sostuvo el doctor Malpica.

Ante este escenario, señaló que habrá gente que sufra de deshidratación y no descartó la posibilidad de que se presenten casos de dengue. Además, ofreció una lista de las enfermedades que se esperan que se vaya a atender durante las masivas misas que ofrecerá el papa León XIV.

"El mayor temor es el golpe de calor, la deshidratación, la insolación, luego va a haber cuadro de hipertensión, desvanecimientos por estar mucho tiempo de pie. En la altura señaló: "El problema es que mucha gente que no es de la zona va a acudir, lo bueno en Cusco es que ellos tienen experiencia con el Inti Raymi, una fiesta populosa", indicó.

Atención garantizada para fieles

Según el galeno, durante las misas del papa León XIV no habrá persona que no pueda recibir atención médica de ser el caso y que todas las entidades de salud están poniendo a disposición sus profesionales y logística. Precisó que hay un protocolo para atender los distintos casos que se presenten según su gravedad.

"La idea es brindar facilidades, acceso a la salud en caso de una potencial emergencia (...) los brigadistas que van a hacer la extracción la llevarán a un puesto médico de avanzada y los que ameriten llevarlos a un hospital, sean llevados en ambulancia, es una cadena de acciones que busca garantizar la seguridad de los participantes" remarcó.

Para la visita del papa León XIV, EsSalud está preparado para atender males que puedan presentarse, sobre todo en los eventos multitudinarios como las misas. Estos fueron precisados por el doctor Carlos Malcipa, subgerente de STAE.