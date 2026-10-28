Corte de AGUA el 29 de octubre: revisa los distritos afectados y horarios, según Sedapal

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de agua en tu zona? Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio programado para el jueves 29 de octubre, según el último reporte de Sedapal.

¿Por qué será el corte de agua en distritos de Lima?

Sedapal anuncia que el corte del servicio de agua potable para este jueves responde a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución en distintos sectores de la capital, con el objetivo de seguir optimizando el suministro.

En ese sentido, se aconseja a los usuarios tomar medidas previsionales como almacenar en recipientes limpios desde ya para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico por determinadas horas. Además, recuerda que la interrupción no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas.

Corte de agua el 29 de octubre: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 29 de octubre:

En Pucusana

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector 541: Cercado Pucusana, urb. Naplo, urb. Islas Galápagos, urb. Playa Naplo, A. H. Villa Hermosa. Sector 542: A. H. Benjamin Doig, A. H. Manuel Scorza.

En Santiago de Surco

Sedapal precisa cuáles serán las áreas del distrito de Surco que no contarán con agua potable desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. el jueves:

Corte de agua en Santiago de Surco.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en A. H. Integ. Solid. y Prog. sector Villa Virgen, A. H. Integ. Solid. y Prog. sector Naciones Unidas, A. H. 9 de Febrero Ampliación.

Áreas afectadas en Barranco

Programación del corte de agua.

Sectores afectados en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en centro poblado San Diego, asoc. Granja Huerta Apóstol Santiago, asoc. de Vivienda Las Palmeras de La Molina, asoc. Casa Huerta Sol Radiante de La Molina, asoc. Casa Huerta San Diego.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. La Castellana, urb. El Rancho, urb. Benavides. Cuadrante: av. La Merced, av. Alfredo Benavides, av. Paseo de la Castellana, av. Mariscal Ramón Castilla.

En ese sentido, recuerda juntar agua desde ya, debido a que el jueves 29 de octubre habrá corte de agua en determinados distritos de Lima, según la última programación de Sedapal, compartida a través de su canal de difusión de WhatsApp.