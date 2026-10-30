¿Ya cobraste los S/165? ONPE informa que más de 37 mil miembros de mesa aún no reciben su compensación

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La compensación económica de S/ 165 para los miembros de mesa que participaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 continúa pendiente para miles de ciudadanos. La ONPE informó que quienes todavía no recibieron el dinero podrán cobrarlo presencialmente en el Banco de la Nación hasta el 31 de diciembre.

Más de 37 mil ciudadanos todavía no cobran los S/ 165

Según publicó en sus redes sociales la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un total de 231 363 miembros de mesa ya recibieron la compensación económica, mientras que otros 37 824 todavía tienen pendiente el pago. Estas cifras corresponden a los ciudadanos que ejercieron esta función durante la jornada electoral del último 4 de octubre.

El organismo electoral recordó que las personas que aún no recibieron el dinero deben acercarse a una agencia del Banco de la Nación para realizar el cobro. Esta modalidad estará disponible hasta el último día de diciembre, por lo que los beneficiarios tienen ese plazo para retirar los S/ 165 correspondientes a su labor.

La ONPE también precisó que quienes eligieron inicialmente otra forma de pago, pero tuvieron inconvenientes con el depósito o la transferencia, deberán realizar el trámite de manera presencial. Esto incluye a los ciudadanos cuyo desembolso fue rechazado por el sistema financiero.

¿Cómo consultar si tienes pendiente la compensación económica?

Los miembros de mesa pueden revisar si tienen pendiente el pago de los S/ 165 mediante la plataforma habilitada por la ONPE. Para ello, deben ingresar al portal oficial de consulta, donde podrán verificar el estado de su compensación económica y conocer si todavía deben acudir a una agencia bancaria.

La entidad electoral recordó que los miembros de mesa que todavía no recibieron los S/ 165 tienen plazo hasta el 31 de diciembre para cobrar la compensación económica de manera presencial en el Banco de la Nación. Además, indicó que pueden consultar el estado del pago a través de su página web.

El pago corresponde a los ciudadanos que cumplieron efectivamente con sus funciones durante las ERM 2026. Por ello, quienes todavía figuren como beneficiarios pendientes deben acudir al Banco de la Nación dentro del plazo establecido para recibir el dinero.

De esta manera, los 37 824 miembros de mesa que aún no cobran su compensación económica tienen hasta el 31 de diciembre de este año para retirar los S/ 165 en el Banco de la Nación. La consulta del estado del pago continúa disponible en la página oficial de la ONPE.