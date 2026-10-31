Callao: repartidor de pollería 'El Corralito' es víctima de un nuevo atentado en el distrito de La Perla

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trabajador de delivery de la pollería El Corralito fue atacado a balazos cuando se desplazaba en su motocicleta por el distrito de La Perla, en el Callao. El joven recibió un impacto de proyectil en el pecho y permanece internado en el hospital Daniel Alcides Carrión con diagnóstico reservado. El atentado ocurrió cerca de uno de los locales del establecimiento.

El hecho se registró alrededor de las 9:00 p. m. de ayer, cuando la víctima transitaba por la vía auxiliar de la avenida Mamá Ocllo. Según los testimonios recogidos, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego en seis oportunidades antes de escapar del lugar.

Tercer ataque en menos de dos semanas

Los atacantes huyeron por la avenida La Marina en dirección al óvalo La Perla, mientras el trabajador quedó gravemente herido. Una testigo relató los momentos de tensión que se vivieron tras escuchar los disparos y observar cómo otras personas auxiliaban al joven para trasladarlo a un centro médico.

"Yo escuché las balas. Yo estaba en el pasaje y escuché, pero no era como seco. Entonces yo salí por un pasaje y todos gritaban. Lléveselo y estaba subiendo una camioneta. Yo sé quién era porque el chico siempre ha venido a Delivery", contó.

La víctima fue identificada por las autoridades como José Luis Valdera, de 22 años. Tras el ataque, fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece bajo atención médica. Entretanto, la escena fue acordonada por personal del Ministerio Público y peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes.

Durante las inspecciones, los especialistas indicaron que no lograron encontrar casquillos de bala en el lugar, por lo que se presume que los responsables habrían utilizado un revólver. La Policía Nacional investiga el móvil del atentado y no descarta que esté relacionado con un caso de extorsión.

🔴🔵 Un repartidor de delivery fue atacado a balazos en el Callao. El atentado sería el tercero contra la pollería El Corralito en menos de dos semanas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/VP17E6DS2B — Exitosa Noticias (@exitosape) October 31, 2026

Este nuevo episodio genera preocupación, pues representa el tercer atentado registrado contra la pollería El Corralito en menos de dos semanas. Las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas serán fundamentales para identificar a los responsables, quienes lograron escapar tras perpetrar el ataque. La investigación está a cargo de la comisaría de La Perla.

Este nuevo ataque vuelve a evidenciar el clima de inseguridad que se vive en el Callao, donde los hechos de violencia continúan generando preocupación entre vecinos y trabajadores. La reiteración de atentados contra establecimientos y personas que realizan sus actividades cotidianas refleja la vulnerabilidad de la población frente a la delincuencia y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevos episodios.