Jonatan Malca sobre antenas ilegales: "Hemos visto que han sido instaladas en inmuebles de zonas de alturas"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La instalación de antenas ilegales en inmuebles motivó nuevos operativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En diálogo con Exitosa, Jonatan Malca, director de Fiscalización de Cumplimiento de Normativa en Comunicaciones, brindó detalles de las intervenciones y las cuatro detenciones registradas.

Jonatan Malca explica dónde fueron instaladas las antenas ilegales

En entrevista con Exitosa, el representante del MTC explicó los hallazgos realizados por el personal encargado de fiscalizar estas estructuras. Según indicó, mediante los operativos identificaron antenas colocadas en casas ubicadas en zonas elevadas, como parte de sus intervenciones.

El funcionario detalló esta situación al explicar los resultados de las labores de fiscalización de su sector, durante las cuales se identificaron estructuras instaladas en distintos inmuebles y se realizaron intervenciones para verificar las condiciones de estos equipos de telecomunicaciones.

"Mediante los operativos hemos visto que las antenas han sido instaladas en inmuebles de zonas de altura", explicó.

Durante las intervenciones, el personal encargado realizó trabajos sobre las estructuras metálicas y los componentes de las antenas, con la participación de efectivos policiales y representantes del MTC, quienes acompañaron las diligencias en los inmuebles donde fueron detectadas estas instalaciones.

Malca también hizo referencia a la función que cumplen estas estructuras dentro de los servicios de comunicación y su relación con los celulares utilizados por las personas para acceder a las redes de telecomunicaciones.

"Las antenas cada vez que se instalan llevan la señal para que cualquier dispositivo electrónico pueda conectarse", indicó.

Operativos del MTC dejan cuatro detenidos, incluido un marino

Como resultado de las intervenciones contra la instalación de antenas ilegales, se detuvieron a cuatro personas, entre ellas un integrante de la Marina de Guerra del Perú. Estos arrestos forman parte de las acciones de fiscalización realizadas por las autoridades.

Los operativos contaron con la participación de efectivos policiales y personal del MTC, quienes realizaron las diligencias correspondientes en los inmuebles intervenidos. Tras las acciones se llevaron a cabo trabajos sobre las estructuras utilizadas para la instalación de las antenas.

Antenas desmanteladas.

En los lugares intervenidos se identificaron estructuras metálicas, cables y otros componentes de telecomunicaciones, sobre los cuales se efectuaron labores como parte de las acciones de fiscalización desarrolladas por las autoridades.

De esta manera, Jonatan Malca informó sobre los hallazgos del MTC y las cuatro detenciones registradas en los operativos contra las antenas ilegales. Las intervenciones estuvieron dirigidas a identificar instalaciones colocadas en inmuebles, algunas de ellas ubicadas en zonas de altura.