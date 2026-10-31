Sport Huancayo vs Universitario no cambiará de sede: renovación del estadio será tras el crucial partido

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El desenlace del Torneo Clausura de la Liga1 para Universitario de Deportes será en la altura, con una visita a Sport Huancayo. el 14 de noviembre. Ante la información de una renovación que obligaría al cambio de escenario, esto, al parecer, finalmente no procederá.

Partido no cambia de sede

El comunicador Gustavo Peralta comunicó ayer viernes que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) iniciará la renovación de la pista atlética de este recinto deportivo, paralizado desde abril pasado, tras firmarse el contrato de ejecución.

La obra se da en el marco de la Maratón Internacional de los Andes, que se realizara el próximo 8 de noviembre en 'la incontrastable'. Se esperaba que esta sea la última actividad deportiva que se realice en este escenario antes de su cierre temporal para que pase a manos de la empresa a cargo de la obra.

🚨 ¡IPD RETROCEDIÓ Y SPORT HUANCAYO VS. UNIVERSITARIO SE JUGARÁ EN LA CIUDAD INCONTRASTABLE! ⚽ ➡️ Finalmente, las obras de renovación de la pista atlética del estadio de Huancayo comenzarán después de disputarse la última fecha del Torneo Clausura. El club local hizo una importante gestión con el IPD para lograrlo. ➡️ Eso sí, la tribuna Oriente no está habilitada al no contar con el certificado ITSE. Por lo que será solo con la tribuna Occidente. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 31, 2026

A esto se le sumaba que la tribuna oriente no cuenta desde hace tiempo con la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), lo que ha impedido que todo el aforo sea abierto al público en su totalidad. Por esto, el hombre de prensa informó que el encuentro se mudaría a Tarma, sin embargo, horas más tarde señaló que esto se vino abajo.

"Finalmente, las obras de renovación de la pista atlética del estadio de Huancayo comenzarán después de disputarse la última fecha del Torneo Clausura. El club local hizo una importante gestión con el IPD para lograrlo. Eso sí, la tribuna Oriente no está habilitada al no contar con el certificado ITSE. Por lo que será solo con la tribuna Occidente", publicó Peralta.

La 'U' y Huancayo pelean por el título

A tres fechas del final del Torneo Clausura, Sport Huancayo es colíder junto a Sporting Cristal con 28 puntos, pero con peor diferencia de goles. El cuadro crema se ubica por detrás con 27 y un partido pendiente ante Sport Boys, que se jugará el miércoles 4 de noviembre.

Tras caer por la jornada 14, al 'rojo matador' le resta antes de medirse con la 'U' ser local ante Melgar y visitar a Cienciano. Por su parte, los pupilos de Fabián Bustos enfrentarán este domingo a Atlético Grau en Trujillo y recibirán a CD Moquegua (8/11).

Ante la posibilidad de que el partido entre Sport Huancayo y Universitario cambie de sede por remodelación en la pista atlética del Estadio IPD Huancayo, finalmente esto no ocurrirá debido a que las obras comenzarán tras este duelo.