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Corte de LUZ el 30 y 31 de agosto: revisa qué distritos se verán afectados

Durante este domingo 30 y lunes 31 de agosto, algunos distritos se verán afectados con el corte de luz programado. Descubre cuáles serán las zonas afectadas con la medida.

Corte de luz el 30 y 31 de agosto.
Corte de luz el 30 y 31 de agosto. (Composición Exitosa)

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/08/2026

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Cronograma de corte de luz. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programado para el domingo 30 y lunes 31 de agosto del 2026. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz: ¿por qué será la interrupción del servicio?

De acuerdo al último reporte de Hidrandina, el corte de luz el 30 y 31 de agosto responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo mejorar la infraestructura del servicio eléctrico y evitar averías futuras en la red.

Esas intervenciones pueden generar interrupción temporal del servicio en determinadas zonas y durante horarios previamente establecidos. Por ello, insta a sus usuarios evisar el cronograma correspondiente a su localidad antes de planificar sus actividades para este fin de semana y el inicio de la próxima.

Distritos afectados por corte de luz el 30 de agosto

La empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, anunció que ejecutará una breve restricción por una nueva jornada de labores técnicas en distritos de la región de la Libertad el 30 de agosto, que te detallamos a continuación: 

En Víctor Larco Herrera

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  • Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. el Galeno, urbanización Upao II, urb. Cesar Vallejo, California, urb. Los Portales el Golf, urb. Las Palmas II, urb. el Golf.

Asimismo, Hidrandina precisó que la suspensión del servicio eléctrico también se realizará en distritos de Áncash este domingo, día en que se rinde homenaje a Santa Rosa de Lima. Revisa el cronograma y verifica si tu zona está en la lista:

En Chimbote / Santa

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en mz: O3, Q3, R3 y S3 del A. H. Los Ángeles,  C.P. Cambio Puente,y  sectores A, B y C de Cambio Puente, comités 1, 3, 8, 9 y 11, A. H. La Unión, Nueva Santa Rosa, Bellavista, Arizona, Los Jazmines, 30 de Agosto, El Mirador y Praderas del Norte - Cambio Puente (INTERNEXA PERU S.A.).

Sin electricidad el 31 de agosto: Zonas y horarios

Finalmente, Hidrandina detalló que la interrupción del servicio de luz programado para el lunes 31 de agosto afectará el siguiente distrito de La Libertad:

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  • Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en cector: Santa Rita de Laramie.

Recuerda que el corte programado puede modificarse debido a condiciones técnicas o situaciones que impidan ejecutar las labores en la fecha inicialmente prevista. Por ello, se aconseja revisar el cronograma de Hidrandina donde se precisan los distritos que se verán afectados el 30 y 31 de agosto, para tomar medidas previsionales desde ya.

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