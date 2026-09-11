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Previo al Clásico

Sequía blanquiazul: Alianza Lima y una racha de ocho años sin vencer a Universitario en Matute

Alianza Lima no derrota a Universitario en el Alejandro Villanueva desde noviembre de 2018. Los de La Victoria buscarán romper una racha de casi ocho años en la próxima edición del Clásico del fútbol peruano.

Alianza Lima y una racha de ocho años sin vencer a Universitario en Matute
Alianza Lima y una racha de ocho años sin vencer a Universitario en Matute (Composición: Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/09/2026

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Alianza Lima afronta una extensa racha sin vencer a Universitario de Deportes en Matute, escenario donde consiguió su último triunfo ante los cremas en noviembre de 2018.

Aquella victoria se produjo el 3 de noviembre de 2018, cuando los blanquiazules se impusieron por 2-1 en un partido correspondiente al Torneo Clausura, doblete del delantero uruguayo Mauricio Affonso.

Desde entonces, Universitario consiguió mantener su dominio en Matute en los enfrentamientos que disputó en este escenario, aumentando progresivamente la sequía de Alianza.

Los 'cremas' mantiene dominio

La estadística tomó mayor relevancia con el paso de las temporadas, debido a que Alianza Lima no pudo volver a quedarse con un triunfo ante Universitario jugando como local.

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Universitario, en sus últimas cinco visitas a La Victoria, sumó tres triunfos y dos empates. Además, mantiene una racha de ocho Clásicos sin perder, con cuatro duelos ganados y cuatro igualdades.

  • Alianza Lima 0-0 Universitario - Torneo Clausura 2023
  • Universitario 1-1 Alianza Lima - Final Ida 2023
  • Alianza Lima 0-2 Universitario - Final Vuelta 2023
  • Alianza Lima 0-1 Universitario - Apertura 2024 (se jugó en el Estadio Nacional)
  • Universitario 2-1 Alianza Lima - Clausura 2024
  • Alianza Lima 1-1 Universitario - Apertura 2025
  • Universitario 0-0 Alianza Lima - Clausura 2025
  • Universitario 1-0 Alianza Lima - Apertura 2026

Universitario extendió su racha sin perder ante Alianza Lima ...
El último enfrentamiento entre ´íntimos´ y estudiantiles en Matute terminó 1-1

Matute espera nuevo Clásico

El próximo enfrentamiento volverá a colocar a Matute como escenario de una nueva edición del clásico entre Alianza Lima y Universitario, con una estadística que añade un ingrediente especial al partido.

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Los íntimos buscarán aprovechar su condición de local para romper la racha iniciada en 2018, mientras que Universitario intentará prolongar su dominio reciente en territorio aliancista.

Así, el recuerdo del último triunfo de Alianza, conseguido en noviembre de 2018, vuelve a aparecer en la previa de un clásico que tendrá como uno de sus principales atractivos la posibilidad de que los íntimos terminen con ocho años de espera en Matute.

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