VMT: lluvias deterioran paredes de colegio y generan riesgo de colapso en infraestructura educativa

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las constantes lluvias registradas en Lima Sur han generado preocupación en Villa María del Triunfo, donde la acumulación de agua viene afectando la infraestructura de dos centros educativos ubicados en la avenida 26 de Noviembre. La situación más preocupante se presenta en las paredes, cuyo deterioro podría representar un riesgo para escolares y transeúntes.

Dos colegios en riesgo de colapso

El colegio Miguel Grau Seminario y la institución educativa República de Ecuador permanecen rodeados por agua acumulada desde hace varios días, producto de las precipitaciones registradas durante las tardes. La humedad ha dejado importantes manchas en las paredes y viene afectando progresivamente las estructuras de ambos centros educativos, generando alarma entre los padres de familia.

Ante esta situación, un equipo de Exitosa llegó hasta la zona y constató que camiones, cisternas y maquinaria con motobombas fueron desplegados para retirar el agua acumulada. Sin embargo, las precipitaciones ya habrían provocado daños visibles en los muros, donde se observa un avanzado nivel de oxidación en los fierros y un aparente debilitamiento del concreto.

La preocupación de los padres de familia aumenta debido a que temen que alguna de las paredes pueda ceder en cualquier momento y ocasionar una tragedia, considerando que por la zona transitan diariamente escolares y vecinos. Por ello, solicitan que las autoridades adopten medidas preventivas antes de que ocurra un accidente.

Asimismo, representantes de la Municipalidad de Villa María del Triunfo solicitaron al Ministerio de Educación realizar una evaluación urgente de las paredes de ambos colegios. El objetivo es determinar el nivel de afectación de las estructuras y evitar que alguno de los muros pueda colapsar, poniendo en riesgo la integridad de la comunidad educativa.

🔴🔵 Las lluvias en VMT generan preocupación por el deterioro de las paredes de un colegio, cuya estructura presenta riesgo de colapso.



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Lluvias en VES erosionan las pistas

Las lluvias registradas durante la madrugada del miércoles afectaron algunas vías de Villa El Salvador, donde se reportaron calles inundadas y acumulación de agua. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido semanas atrás, la respuesta de las autoridades fue oportuna y permitió atender los puntos críticos antes de que el agua llegara a las viviendas.

Uno de los sectores afectados fue el grupo 1 del sector 1, hasta donde llegó Exitosa para constatar la situación. En esta zona, las precipitaciones provocaron la acumulación de agua en las calles, generando dificultades para el tránsito de vehículos y preocupación entre los vecinos por un posible colapso del sistema de desagüe.

Ante este escenario, la municipalidad desplegó maquinaria, cisternas y motobombas para retirar el agua acumulada y evitar que el problema se convierta en un aniego de mayores proporciones. Las labores también permitieron mantener las vías transitables y reducir el riesgo de que el agua ingrese a los inmuebles cercanos.