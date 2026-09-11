Migraciones suspenderá temporalmente la emisión de pasaportes electrónicos este domingo 13 de septiembre

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones comunicó a la ciudadanía que este domingo 13 de septiembre se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la infraestructura tecnológica vinculada al servicio de alojamiento del pasaporte electrónico.

Debido a estas labores, los servicios relacionados con la emisión de este documento permanecerán temporalmente suspendidos durante la madrugada.

La medida fue anunciada mediante un comunicado el pasado el 10 de septiembre, en el que la entidad detalló el horario en el que se desarrollarán las labores técnicas y pidió a los usuarios considerar esta interrupción al momento de planificar sus trámites.

Mantenimiento será durante la madrugada

De acuerdo con Migraciones, los trabajos están programados para el domingo 13 de septiembre, desde las 00:00 hasta las 04:00 horas. Durante este periodo se realizarán acciones de mantenimiento sobre la infraestructura tecnológica que permite el funcionamiento del servicio de alojamiento del pasaporte electrónico.

La entidad precisó que, mientras duren estas labores, todos los servicios relacionados con la emisión de pasaportes estarán temporalmente suspendidos. Por ello, las personas que necesiten realizar este procedimiento durante ese horario deberán considerar la interrupción y evitar inconvenientes al momento de acudir a un punto de atención.

Migraciones también hizo una recomendación específica para los usuarios que tengan previsto acudir al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para tramitar su pasaporte electrónico durante el horario señalado.

📢#Atención | La Superintendencia Nacional de Migraciones informa lo siguiente: pic.twitter.com/wBOlEvkVej — Migraciones Perú (@MigracionesPe) September 11, 2026

¿Eres extranjero y vives en Perú? Así puedes cambiar tu calidad migratoria

El cambio de calidad migratoria permite que una persona extranjera pueda adecuar su situación migratoria a las actividades que desarrolla o desarrollará en territorio peruano.

De esta manera, quienes hayan cambiado de trabajo, iniciado estudios, realizado una inversión o establecido un vínculo familiar, entre otras situaciones, pueden solicitar una categoría que corresponda con sus nuevas circunstancias.

entre otras situaciones, pueden solicitar una categoría El primer paso consiste en realizar el pago de la tasa correspondiente, que asciende a S/ 161.40 . Este monto puede cancelarse mediante el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe , utilizando el código 7568 .

. Este monto puede cancelarse mediante el Banco de la Nación o , utilizando el código . Luego, el solicitante debe ingresar a la Agencia Digital de Migraciones y seleccionar la opción "Cambio de Calidad Migratoria" . Posteriormente, tendrá que escoger la calidad migratoria que corresponda a su caso, completar la información solicitada y adjuntar los documentos requeridos en formato PDF.

y seleccionar la opción . Posteriormente, tendrá que escoger la calidad migratoria que corresponda a su caso, completar la información solicitada y adjuntar los documentos requeridos en formato PDF. Una vez enviada la solicitud, Migraciones inicia la evaluación del expediente. Si encuentra algún aspecto que deba ser corregido o complementado, comunicará al usuario las observaciones correspondientes para que pueda subsanarlas dentro del procedimiento.

El tiempo estimado de atención es de 30 días hábiles, por lo que se recomienda iniciar el trámite con anticipación y revisar constantemente los canales oficiales para conocer el estado de la solicitud.

Si la evaluación concluye favorablemente, el ciudadano extranjero podrá continuar con el procedimiento correspondiente para obtener su Carné de Extranjería, documento que permite acreditar su condición como residente en el país.