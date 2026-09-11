Alianza Lima vs. Universitario: ¿qué equipo ganó más clásicos en Matute a lo largo de la historia?

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Matute ha sido escenario de 80 clásicos a lo largo de la historia y los números revelan qué equipo ganó más veces en este tradicional recinto.

Matute favorece históricamente a Alianza

El estreno de los clásicos en Matute fue el 2 de marzo de 1975. Esa tarde, Alianza Lima le metió un 3-1 a la 'U' para la alegría del pueblo blanquiazul, marcando el inicio de una historia llena de enfrentamientos en el Alejandro Villanueva.

Desde entonces, Alianza Lima y Universitario se midieron en 80 oportunidades en Matute. Y si la pregunta es qué equipo ganó más clásicos en este escenario, la respuesta favorece a los íntimos.

Alianza Lima consiguió 30 triunfos, mientras que Universitario sumó 22 victorias. Los otros 28 encuentros terminaron empatados. Es decir, el cuadro blanquiazul mantiene una ventaja histórica jugando como local ante su eterno rival.

Sin embargo, la diferencia no es tan amplia y, además, los últimos años han permitido que Universitario recorte terreno en este particular historial.

Universitario sabe cómo jugar en Matute

El clásico de este sábado viene con su sazón extra porque la 'U' no cae ante Alianza en Matute desde noviembre de 2018. Tras esa caída, los cremas le agarraron el truco a la cancha íntima y se mantuvieron invictos en sus siguientes visitas al Alejandro Villanueva.

Uno de los capítulos más recordados de esta etapa ocurrió en 2023, cuando Universitario derrotó 2-0 a Alianza Lima en Matute. Aquel resultado terminó siendo importante en la campaña que llevó al conjunto merengue a conquistar el título nacional de esa temporada.

Y hay otro detalle que hace especial al recinto blanquiazul para los hinchas de la 'U'. Universitario consiguió consagrarse campeón nacional en Matute en 1999 y 2023, por lo que el estadio rival guarda recuerdos importantes para el conjunto estudiantil.

Alianza supera por poco a Universitario

Si se deja Matute de lado y se revisa el historial general entre ambos grandes del fútbol peruano, la diferencia también es bastante ajustada.

Alianza Lima registra 112 victorias, mientras que Universitario suma 109 triunfos. Además, ambos equipos empataron en 81 ocasiones. Cifras que reflejan lo pareja que ha sido una rivalidad que lleva décadas escribiendo capítulos dentro y fuera de la cancha.

Ahora, el escenario volverá a ser Matute. Alianza Lima recibirá a Universitario este sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p. m., por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Más allá de los números históricos, ambos equipos llegan con objetivos importantes en el campeonato. Así que el pasado tendrá su peso, pero los tres puntos estarán en juego y pueden darle todavía más sabor a uno de los clásicos más esperados del fútbol peruano.

Dejando de lado la historia y las cifras, Alianza Lima y la 'U' se juegan la vida en este torneo. Claro que la tradición pesa, pero los tres puntos en disputa van a hacer que este clásico eche chispas y paralice al país entero.

De esta manera, Alianza Lima ganó más clásicos ante Universitario en Matute, con 30 triunfos frente a los 22 de los cremas en 80 enfrentamientos.