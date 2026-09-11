Gobierno plantea eliminar beneficios de reducción de pena para internos de mayor peligrosidad

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, plantea un proyecto de ley para que los internos que hayan cometido delitos de mayor peligrosidad no tengan reducción de condenas y cumplan de manera íntegra la cantidad de tiempo impuesto.

Gobierno plantea no ejecutar la reducción de condena en delitos graves

La presentación del proyecto de ley fue impulsado por la diputada que pertenece a la bancada de Renovación Popular, Norma Yarrow. Para ello, presentó su idea a la Cámara de Diputados para eliminar los beneficios penitenciarios de permite obtener reducción en las condenas por delitos graves.

La propuesta técnica plantea que los sentenciados por feminicidio, secuestro y robo agravado en modalidades severas cumplan de manera íntegra sus condenas de prisión, sin tener la oportunidad de apelar y recibir una reducción en su tiempo tras las rejas.

Proyecto de Ley impulsado por Norma Yarrow

Asimismo, la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicó la propuesta de esta ley, enfatizando que, la iniciativa busca poner fin a lo que el Gobierno denomina la "puerta giratoria" y garantizar que los responsables cumplan las condenas impuestas íntegramente, como parte de su estrategia de lucha contra la criminalidad.

"El Ejecutivo pondrá fin a la impunidad y a la reducción de penas para extorsionadores, sicarios y secuestradores. La medida acabará con la llamada puerta giratoria, como parte de la estrategia de lucha contra la criminalidad", expone la publicación en redes sociales.

#PCMInforma | 🚨 ¡Se quedarán sin beneficios!

El Ejecutivo pondrá fin a la impunidad y a la reducción de penas para extorsionadores, sicarios y secuestradores.



La medida acabará con la llamada puerta giratoria, como parte de la estrategia de lucha contra la criminalidad.



Conoce... pic.twitter.com/7MuxwLusva — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 11, 2026

Gobierno plantea trasladar a presos

Como parte de un paquete de medidas orientado a enfrentar el hacinamiento y fortalecer la defensa en los establecimientos penitenciarios, el Gobierno propone que los internos que no hayan cometido delitos violentos puedan ser recluidos en espacios habilitados bajo estrictas condiciones de seguridad y control.

Esta medida ayudaría que el personal de los centros penitenciarios puedan distribuir sus labores de vigilancia a las personas privadas de su libertad que estén cumpliendo condena por delitos de mayor peligrosidad.

Cifras de internos en lo que va del año

De acuerdo con información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, un total de 2672 personas se encontraban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria. De esta cifra, 710 tenían la condición de procesadas, mientras que 1962 cumplían una sentencia efectiva.

Por esta razón, la iniciativa del traslado busca identificar lugares que puedan ser acondicionados temporalmente para albergar a internos de mínima peligrosidad, como los deudores alimentarios, siempre que se garantive su custoria y el cumplimiento de las disposiciones de seguridad.

Finalmente, con esta medida, el Gobierno plantea eliminar beneficios de reducción de pena para internos de mayor peligrosidad que habitan las cárceles a nivel nacional.