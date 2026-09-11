Manchay: adolescentes asaltan minimarket, hieren de bala a comerciante y son detenidos por la Policía

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adolescente de 16 años y su cómplice, también de la misma edad, fueron detenidos luego de asaltar un minimarket y herir de bala a una comerciante en Manchay, Pachacámac. El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes permitieron reconstruir el violento atraco.

Adolescentes asaltan minimarket con pistola

Según los registros, ambos menores llegaron hasta los exteriores del minimarket a bordo de un automóvil de color plomo, conducido por una persona adulta. Tras ser dejados en el lugar, ingresaron al establecimiento simulando ser clientes. Sin embargo, segundos después, uno de ellos sacó un arma de fuego y amenazó a una de las comerciantes.

El adolescente exigió el dinero de las ventas del día y, durante el asalto, disparó contra la trabajadora. La comerciante resultó herida y posteriormente fue trasladada al hospital de Ate Vitarte, donde permanece recibiendo atención médica. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se encuentra fuera de peligro.

El robo ocurrió ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde. Tras conocer el hecho, agentes policiales realizaron un seguimiento durante cerca de dos horas hasta llegar a una vivienda, donde finalmente ubicaron a los dos menores involucrados. En el operativo también fue intervenido un joven de 18 años, quien habría intentado ayudar a los adolescentes a escapar.

Cabe resaltar que, durante la intervención, los agentes encontraron en poder de los intervenidos un arma de fuego, municiones, pasamontañas y cocaína.

🔴🔵 Un adolescente habría disparado contra un comerciante durante el robo de un minimarket en Manchay. La Policía capturó a los presuntos implicados.



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Cobraban 300 soles por asalto

El coronel Edward Flores Romero, jefe de la Divincri Lima Este de la Dirincri, explicó que los dos menores tendrían experiencia en este tipo de delitos. El oficial señaló que ambos saben manipular armas de fuego y que no sería la primera vez que participan en hechos delictivos de similares características.

"Hablan de que le van a dar un dinero, pero no les dicen cuánto, pero sí mencionaron que en una oportunidad y en otros hechos le dieron una cantidad de 300 soles. Por una cantidad menor, y los menores pueden cometer graves situaciones de crimen (...) son menores, p ero tienen amplia experiencia, ya que han participado en otros hechos y saben utilizar armas ", indicó el coronel Flores.

Asimismo, el jefe policial calificó a los adolescentes como avezados y sostuvo que ya habrían participado en otros hechos similares. Según explicó, ambos serían capaces de recibir órdenes para intimidar y agredir a comerciantes con la finalidad de apoderarse del dinero obtenido durante la jornada de trabajo.

Finalmente, los dos adolescentes y el joven de 18 años fueron detenidos trasladados a la Depincri de Cieneguilla, donde continúan las investigaciones para determinar su participación en el asalto y establecer si estarían vinculados con otros casos registrados en la zona.