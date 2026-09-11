'La Uchulú' deja en shock al anunciar su 'embarazo' y mostrar su 'pancita' tras reasignación de sexo

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A dos años de su cirugía de reasignación de sexo, 'La Uchulú' reapareció en redes sociales con una inesperada noticia que dejó a más de uno con la boca abierta: anunció su supuesto 'embarazo' y mostró una pronunciada 'pancita'.

'La Uchulú' reaparece con inesperada noticia

Etza Reátegui Wong, conocida popularmente como 'La Uchulú', volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación bastante distinta a los contenidos humorísticos que suele compartir en redes sociales. Esta vez, apareció protagonizando una escena que parecía sacada de una historia de amor.

En una de las fotografías, la influencer luce un largo vestido rojo y deja ver un vientre bastante abultado, simulando una pronunciada 'pancita de embarazo'. A su lado aparece un hombre que sería su pareja, quien protagoniza un tierno momento al besarle el vientre.

La escena sorprendió todavía más porque 'La Uchulú' acompañó las imágenes con un breve pero contundente mensaje: "En la dulce espera". La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si detrás de las fotografías había algún proyecto sobre su faceta artística.

Por ahora, la influencer no ha explicado públicamente si las imágenes forman parte de una producción, una interpretación artística o si quiso anunciar alguna novedad de carácter personal. Por ello, el supuesto 'embarazo' continúa siendo una incógnita para sus seguidores.

'La Uchulú' busca cambiar su DNI

Esto ocurre dos años después de que se sometiera a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, proceso que marcó una nueva etapa en su vida personal. Además, recientemente inició un trámite judicial para solicitar el cambio de sexo y nombre en su DNI.

"Hoy en este proceso de mi cambio de nombre y sexo, feliz por mi primera audiencia junto al Estudio Jurídico GyM", publicó en aquel entonces en su cuenta de Instagram.

El pedido fue presentado en julio de este año y ya tuvo una primera audiencia en la Corte Superior de Justicia de Ucayali. De obtener una resolución favorable, podría pasar a figurar legalmente como Etza Reátegui Wong.

Pero no todo ha sido color de rosa para 'La Uchulú'. A lo largo de este proceso, la influencer también ha tenido que lidiar con momentos difíciles y duros ataques relacionados con su identidad de género, situaciones que han marcado su camino personal.

Así, 'La Uchulú' volvió a estar en el centro de las miradas tras anunciar su supuesto 'embarazo' y mostrar una llamativa 'pancita' junto a un hombre que sería su pareja. Aunque la publicación habla de una "dulce espera", las imágenes por sí solas no confirman un embarazo real.