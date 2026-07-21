Corte de LUZ en Lima y Callao el 22 de julio: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad el miércoles?

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú reveló el cronograma oficial del corte de luz programado para el miércoles 22 de julio. Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados y se quedarán sin electricidad en determinados horarios.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

A través de su página oficial, Pluz Perú reveló que diversos distritos de Lima y Callao experimentarán interrupción del servicio eléctrico lo que obligará a los vecinos tomar medidas previsionales y planificar sus actividades desde ya para aminorar el impacto del corte programado para el miércoles.

De acuerdo a la empresa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará en diversas zonas para seguir garantizando un servicio de calidad y mejorar la infraestructura de abastecimiento.

Asimismo, en el comunicado insta a los usuarios a revisar el cronograma oficial, ya que la medida se ejecutará en determinados sectores y en horarios determinados.

Distritos afectados por corte de luz el 22 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú, para tomar tus precauciones desde ya. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao se verán afectados este miércoles 22 de julio:

Sin luz en Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m. en Jr. Cuzco cdra. 6, 9, Jr. Ayacucho cdra. 7.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Urb. Santo Domingo VIII etapa Mz. B1, C1, F1, G1, K1, J1, M1, N1, Proviv. San Francisco de Carabayllo etapa II Mz. A, B, Asoc. Virgen del Carmen Mz. A, B, C, D, E, Asoc. de Prop. Villa Santa Rosita Mz. A, B, C, D, E.

p.m. en Urb. Santo Domingo VIII etapa Mz. B1, C1, F1, G1, K1, J1, M1, N1, Proviv. San Francisco de Carabayllo etapa II Mz. A, B, Asoc. Virgen del Carmen Mz. A, B, C, D, E, Asoc. de Prop. Villa Santa Rosita Mz. A, B, C, D, E. Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Pro. Viv. San José de Carabayllo Mzs. G1, H1, I1, J1, K1, M1, N1, Q1, S, T, U, V.

Sectores sin electricidad en Carmen de La Legua

Calles y avenidas de Carmen de La Legua afectadas por corte de luz el 22 de julio.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Urb. Canto Rey Mz. E1, F, F1, G1, I1, H1, N1, O, O1, S1, T, T1, T2, calle Río Putumayo Mz. S, calle Río Ramis cdra. 5, calle Río Sullana cdras. 4, 5, Mz. H1, G1, calle Río Ucayali cdra. 35, Mz. H1, I, Jr. Río Chancay cdras. 4, 5, Jr. Río Amazonas cdra. 35, Jr. Río Putumayo cdra. 35, Mz. S Prima, Jr. Río Tigre cdra. 34, Mz. H1.

En San Martín de Porres

Áreas afectadas en SMP con corte de luz.

En el Rímac

Sectores sin luz.

En Los Olivos

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Alfredo Mendiola cdras. 34, 35, 38, Jr. José Salazar cdra. 1, Jr. Carlos Augusto Salaverry cdra. 35, Jr. Pancho Fierro cdra. 34, Jr. Palacios Valdez cdra. 1.

En Supe y Huaral

Calles afectadas por corte del servicio eléctrico el 22 de julio.

Áreas afectadas en Comas

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Av. Túpac Amaru cdras. 1, 37, Hab. Urb. Sta. Rosa de América Mz. U, calle 23 cdra. 1.

Así que ante el anuncio de que al menos nueve distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz el 22 de julio, Pluz Perú aconseja tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de la restricción temporal del servicio.