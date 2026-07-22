Gianni Infantino ROMPE SU SILENCIO por primera vez tras la final del Mundial 2026 y envía mensaje a Argentina

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el término del Mundial 2026 desarrollado en Norteamérica en el que España se consagró campeona tras derrotar 1-0 a Argentina, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rompió su silencio por primera vez y dirigió un mensaje especial para la Albiceleste que no pudo alzar el trofeo del campeonato por segunda vez consecutiva.

Las palabras de Infantino para la selección argentina

Recordemos que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo como verdugo al delantero español Ferrán Torres quien a los 106 minutos del tiempo suplementario del encuentro disputado en el MetLife Stadium el pasado domingo, 19 de julio, generando algarabía en los fanáticos de la 'La Furia Roja'.

Con este resultado se acabaron las aspiraciones del conjunto sudamericano que buscaba que su máxima figura y capitán cierre con broche de oro, la que muy probablemente era su última Copa del Mundo, levantando el trofeo al igual que en Qatar 2022, pero no pudo igualar dicha hazaña.

Sin embargo, este partido se vio empañado por episodios de violencia tanto durante como después de finalizado. Por ejemplo, uno de los que figura es la expulsión de Enzo Fernández tras cometer una fuerte entrada contra el defensa central Pau Cubarsí y la agresión de Leandro Paredes sobre Gavi y Eric García.

La polémica no se detuvo ahí, sino que los jugadores de Argentina decidieron dirigirse hacia su afición y no presenciar el momento en que la selección española levantaba la copa, en una imagen que generó controversia. El único que no adoptó esta actitud fue el 'Flaco' López.

Pese a ello, el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino decidió resaltar cómo la selección argentina afrontó sus cotejos anteriores calificando su participación en la justa como "increíble".

"¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina! Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas y que regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos que nunca olvidarán", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Además, resaltó que retornar a una final de la fiesta del fútbol "tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera" y agradeció a la escuadra sudamericana por ayudar a que la cita mundialista "haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final".

Polémica entre Infantino y Argentina

Vale señalar que, durante el desarrollo de la Copa del Mundo, diversos usuarios aseguraban que la FIFA e Infantino habrían ayudado al equipo capitaneado por Messi. A ello se sumó una nueva polémica, resulta que el periodista deportivo argentino Pablo Carrozza afirmó que hubo un acuerdo entre el dirigente y la UEFA para que España campeone.

Es así que, mediante su cuenta de Instagram tras la final del Mundial 2026, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, emitió un mensaje dirigido a la selección de Argentina en el que resaltó que tuvo una campaña increíble y le agradeció por hacer que el torneo sea especial.