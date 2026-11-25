25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Wilder Vásquez, presidente de la Confederación de Arroceros (Conarroz), informó que el gremio evalúa realizar un paro nacional ante las afectaciones que enfrenta el sector por el fenómeno El Niño. Indicó que vienen preparándose para adoptar esta medida en febrero o marzo del próximo año.

Reclamos por falta de respuesta estatal y convocatoria a medida de fuerza

Según explicó el representante agrario, la evaluación de una paralización responde a la ausencia de acciones efectivas del Gobierno pese a las reuniones sostenidas anteriormente para buscar alternativas de solución. El dirigente manifestó que hasta el momento no llega ayuda directa para los agricultores arroceros afectados por las condiciones climáticas en las zonas productoras.

"Nosotros estamos evaluando porque ya hemos presentado varios documentos al Palacio de Gobierno, a la PCM, al Midagri y no tenemos ninguna respuesta. Cuando vamos a Lima nos atienden algunos funcionarios pero todo queda en palabras, no sentimos que existan avances", señaló Wilder Vásquez.

Frente a este escenario, los integrantes de la confederación consideran necesario articular una protesta de alcance nacional para exigir atención a sus demandas. De acuerdo con lo indicado por el dirigente, el gremio se encuentra en etapa de preparación logística y coordinación con las bases regionales para definir el inicio de la medida.

"Para que pueda ser una huelga que pueda tener una repercusión nacional estamos preparando para el mes de febrero o marzo del otro año", señaló.

Brecha en la cobertura del seguro agrario catastrófico

Otro de los puntos cuestionados por la Confederación de Arroceros corresponde al monto que actualmente reconoce el mecanismo de aseguramiento agrario frente a los daños ocasionados por eventos climáticos. Wilder Vásquez precisó que el seguro establece una compensación de 1 000 soles por cada hectárea afectada.

"Si bien existe un seguro catastrófico pero estos no cubren ni el 20% de las pérdidas, porque ese seguro no está de acuerdo con la realidad", señaló.

En contraste con dicha asignación económica, el presidente de Conarroz detalló que el costo real de las pérdidas asumidas por los productores asciende a 6 000 soles por hectárea cultivada. Esta diferencia deja a los agricultores sin capacidad financiera suficiente para recuperar su inversión y sostener las siguientes campañas de siembra.

Ante esta brecha entre la indemnización estatal y los perjuicios económicos reportados en el campo, los productores insisten en la necesidad de revisar los criterios de asistencia financiera dirigidos al sector arrocero frente a las emergencias climáticas.

En ese sentido, El Niño continúa generando un impacto económico directo en la producción nacional de arroz, mientras el gremio agrario mantiene en agenda una posible paralización nacional para el primer trimestre del próximo año a la espera de respuestas concretas del Ejecutivo.