Corte de agua en Lima el 9 de septiembre, según Sedapal: distritos afectados y horarios

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A qué hora inicia el corte de agua programado para el 9 de septiembre? Sedapal informó qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio. Verifica si tu zona está en el cronograma y toma tus precauciones.

Sedapal programa corte de agua para el 9 de septiembre

Si tenías pensado hacer uso del servicio de agua potable el miércoles 9 de septiembre, sería ideal conocer primero el cronograma de Sedapal para identificar si tu hogar se verá afectado con el corte temporal del suministro programado en algunos distritos de Lima.

De acuerdo al comunicado de la empresa estatal, el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos. Asimismo, precisó que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura de distribución del recurso hídrico.

Ante el anuncio de la interrupción temporal del servicio, Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua en recipientes limpios desde ya para evitar contratiempos en lo que dure el corte.

Corte de agua: distritos de Lima afectados y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles:

Áreas afectadas en La Molina

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Sausalito.

hasta las 8:00 p. m. en urb. Sausalito. Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. Sausalito, urb. Planicie zona Este.

En Independencia

Asimismo, la interrupción del servicio de agua potable afectará sectores del distrito de Independencia, que se muestran en la siguiente imagen:

Horarios del corte de agua en Independencia.

En Villa María del Triunfo

Sedapal anunció qué zonas de Villa María del Triunfo se verán afectadas con el corte de agua programado para el miércoles 9 de septiembre, así como los horarios en que se efectuará la medida:

Zonas afectadas por corte de agau.

En San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. en A. H. Mano de Dios II etapa sector 12 de Diciembre, A. H. El Rosal Ampliación, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, av. Señor Milagro, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad sector D.

Sedapal programó corte temporal del servicio de agua potable para el miércoles 9 de septiembre. En ese sentido, recordó a los vecinos de los distritos de Lima que se verán afectados con la medida, tomar sus precauciones con anticipación.