Corte de LUZ en Lima y Callao el 9 de septiembre: distritos afectados y horarios de la interrupción temporal

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz afectará a diversos distritos de Lima y el Callao el 9 de septiembre. Pluz Perú reveló el cronograma donde se detalla qué zonas se verán afectadas con la interrupción temporal del servicio y los horarios programados.

¿Por qué habrá corte de luz en Lima y Callao?

Este miércoles 9 de septiembre se han programado corte de luz en sectores específicos de Lima y el Callao. En ese sentido, Pluz Perú pidió la comprensión de sus usuarios ante la medida y detalló que se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de realizar mejoras en la infraestructura eléctrica.

Es importante precisar que el anuncio de la suspensión temporal del servicio de luz no significa que todo un distrito quedará sin electricidad. La interrupción se concentra en determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas en el cronograma.

Además, la medida se efectuará en horarios diferenciados dependiendo del tipo de intervención que realizará la empresa de energía eléctrica.

Corte de luz el 9 de septiembre: ¿en qué distritos y horarios?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán luz el miércoles:

En Los Olivos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en urb. Pro 5to sector av. Confraternidad cdras. 4, 5, 6, calle 43 mz. A5, AA5, E5, EE5.

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Corte de luz en SJL

En Lurigancho-Chosica

Desde las 3:00 p. m. hasta las 4:00 p. m. en asoc. de Viv. Corazón de Jesús anexo 8 Jicamarca mzs. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y, Z.

En el Callao

Desde las 10:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Proviv. Bahía Blanca e Oquendo mz. A, B, C, D, E, F, G, Proviv. La Encantada del Valle mz. L.

En Carabayllo

Zonas afectadas y horarios.

En San Martín de Porres

Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:30 p. m. en asoc. Viv. Virgen del Rosario mzs. A, B, C, D, H, Q, Q1, Pro. Viv. Señor de Los Milagros mzs. A Prima B, E, G, H, J, K, L, M, N, U, urb. Los Jardines de Naranjal mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, asoc. Monte de Los Olivos mzs. A, A Prima, B, C, D, asoc. Prop. Los Olivos mzs. F, J, L, M, N, U, asoc. Viv. Ojihua mzs. B, D, E, F, asoc. Villa San Remo mzs. A, B, C.

Corte de luz en Nava

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en comunidades de Nava, Mallay y Tinta, ubicado en el distrito de Oyón.

Ante el anuncio de corte de luz programado para el miércoles 9 de septiembre que afectará algunos distritos de Lima y el Callao, Pluz Perú insta a los vecinos a revisar si su zona exacta aparece en el cronograma y tomar las previsiones necesarias.