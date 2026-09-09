Ositrán refuerza supervisión en infraestructura de transporte ante posible impacto del fenómeno El Niño

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de un aspecto de prevención, Ositrán inició un proceso de supervisión de infraestructuras de transporte ante posible impacto del fenómeno de El Niño en el territorio nacional este año y el siguiente.

Ositrán supervisa infraestructura ante llegada del fenómeno El Niño

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) intensificó sus labores de supervisión en las infraestructuras de transporte del país ante el posible desarrollo del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.

Tras la participación de la presidenta de la institución en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado del Congreso de la República, la funcionaria señaló que desde inicios de 2026 el regulador viene alertando a las empresas concesionarias sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.

Asimismo, la titular del organismo afirmó que, lo realizado por ellos como institución no reemplaza las funciones de los operadores de infraestructura, sino que verifica que estos cumplan con las obligaciones establecidas antes, durante y después de un evento climático extremo, como el que se vivirá próximamente en el territorio nacional.

Ante el posible Fenómeno El Niño 2026-2027, reforzamos la supervisión de las concesiones de infraestructura de transporte. 🔎

Verificamos que las concesionarias adopten medidas preventivas y estén preparadas para responder ante emergencias. 🧵1/3 pic.twitter.com/1dQ57iujy2 — Ositrán Perú (@ositranperu) September 8, 2026

¿Cuáles serán los lugares en los que se supervisará la infraestructura?

Según lo expuesto, se van a supervisar las carreteras con la finalidad de asegurar la transitabilidad de las vías durante situaciones de emergencia que causen los cambios climatológicos.

Como parte de la estrategia preventiva, supervisores del Ositrán realizan inspecciones para verificar el estado de drenajes, alcantarillas, puentes, taludes, defensas ribereñas y otros puntos críticos. También se evalúa la disponibilidad de equipos, personal especializado, planes de contingencia y sistemas de comunicación para responder ante eventuales emergencias.

Mientras transcurra el fenómeno El Niño, el organismo mantendrá un monitoreo y mayor vigilancia desde el mes de noviembre de este año y marzo del 2027 para identificar posibles daños y comprobar el cumplimiento. Posteriormente, evaluará las labores de recuperación si hay la existencia de responsabilidades por incumplimientos.

Puentes en riesgo

Durante la sesión en la que participó la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano también se informó sobre la situación de riesgo de 99 puentes ubicados en carreteras concesionadas que necesitan atención. De este grupo, 88 todavía no registran intervenciones.

Finalmente, la intervención del Ositrán al reforzar la supervisión en infraestructura de transporte ante posible impacto del fenómeno El Niño en el país, constituye de gran importancia para prevenir afectaciones que puedan perjudicar a la población en distintas partes del territorio nacional.