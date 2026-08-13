Corte de LUZ en Lima y Callao el 13 y 14 de agosto: estos distritos se verán afectados

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao. Pluz Perú revela el cronograma oficial donde se detallan qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio programado para el 13 y 14 de agosto.

Corte de luz: Motivo de la interrupción del servicio

Pluz Perú lanzó un comunicado pidiendo la comprensión de sus usuarios por el corte de luz que tiene programado en diversos sectores de Lima y el Callao para el jueves 13 y viernes 14 de agosto. De acuerdo a la empresa, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando el suministro y la infraestructura de la red eléctrica.

En ese marco, insta a los vecinos a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas en ambos días que se detalla en el cronograma oficial.

Distritos afectados por corte de luz el 13 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este jueves 13 de agosto:

Distritos sin luz el 13 de agosto, según Pluz Perú.

Cronograma de corte de luz el 14 de agosto: Zonas afectadas

Además, se reveló cuáles serán las zonas que no contarán con electricidad por determinadas debido al corte programado para el viernes 14 de agosto:

Áreas afectadas en Ventanilla

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en A. H. José Olaya Balandra mzs. A1, B1, C1, D1, E1, E2, H, I, I1, J, J1, K, K1, L1, M, M1, N, N1,P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, U1, V1, W, W1, X, X1, Y, Z A. H. Los Jardines del Mirador mzs. A, B, C, D, E, F, A. H. El Mirador Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, A. H. Héroes del Cenepa mzs. E, G, H, A. H. Santa Rosa mzs. I, J, K, L, A. H. Ecológico Piloto Sta. Rosa de Pachacútec mzs. I, J, K, L, U.P. de Interés Soc. Proy. Esp. Ciudad de Pachacútec mz. C.

En Los Olivos

Desde las 10:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en av. Tomás Valle cdra. 5.

Desde las 11:00 a. m. hasta las 3:30 p. m. en A. H. Enrique Milla Ochoa mzs. 132, 133B, 133C, 134, 135, 136, 137, 138, 139, P.J. Confraternidad mzs. 133, 133B, 133C, 136, 137, 138, 139.

En Independencia y San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas por corte de luz el 14 de agosto.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a. m. hasta la 3:00 p. m. en urb. Las Gardenias mzs. B, F, G, urb. Sto. Domingo de Carabayllo mzs. C1, D1.

Sectores afectados en San Martín de Porres

Sin electricidad en zonas de SMP el 14 de agosto.

Sin luz el viernes en Chancay

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. en sector La Candelaria Baja lote 6.

Pluz Perú brinda un cronograma detallado de los distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el 13 y 14 de agosto para que los usuarios tomen sus precauciones.