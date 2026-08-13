Mayra Couto dará el siguiente paso con su novio y anuncia que le pedirá la mano: "Es el amor de mi vida"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mayra Couto y Juan Camilo llevan más de cinco años de relación y, al parecer, ya tienen bastante claro hacia dónde va su historia de amor. La recordada actriz de Al fondo hay sitio contó que será ella quien dé el siguiente paso y le pida la mano a su novio, aunque ambos han decidido llevar su proyecto de vida con calma y sin apuros.

Mayra Couto quiere casarse con Juan Camilo

Mayra Couto se mandó con todo y contó detalles de su vida amorosa en el podcast A calzón quitao, conducido por Milena Zárate, Grasse Becerra y Yuri Rodríguez. Ahí se sinceró sobre su relación con el realizador colombiano Juan Camilo, la cual nació en 2017 cuando ambos compartían aulas estudiando cine en Cuba.

La actriz no dudó en dejar claro lo importante que es su pareja en su vida y habló de él con bastante cariño. "Considero que Juan Camilo es el amor de mi vida, me muero por él. Es guapísimo e inteligente, me cocina rico, siempre me hace reír y lo admiro mucho", expresó durante la conversación.

Pero eso no fue todo. Couto también reveló que ambos ya tienen un proyecto de vida en común, que contempla casarse, tener hijos y construir una casa con jardín. Eso sí, la pareja no estaría corriendo para cumplir cada uno de estos planes y prefiere avanzar paso a paso.

"Claro que queremos casarnos y me encantaría tener hijos. Vamos lento, a paso seguro. Nosotros queremos tener nuestra casa con jardín", comentó la intérprete.

Mayra Couto le pedirá matrimonio a su novio

Lo que terminó llamando especialmente la atención fue la particular manera en la que Mayra Couto imagina la pedida de mano. La actriz contó que no esperará necesariamente a que Juan Camilo sea quien se arrodille primero, pues tiene pensado tomar la iniciativa y viajar hasta su casa para pedirle matrimonio.

"Además, primero planeo ir a su casa para pedirle la mano y luego él lo hará aquí con la mía", admitió Couto, dejando claro que en su relación habrá dos pedidas de mano.

Y aunque esta confesión sorprendió nuevamente a sus seguidores, lo cierto es que Mayra ya había adelantado sus intenciones años atrás. En 2021, cuando hizo pública su relación con Juan Camilo, la actriz reveló en redes sociales que sería ella quien daría el primer paso.

"Me voy a casar. Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. Yo seré la que pida. Ojalá me acepte porque sería un poco 'palta'. ¡Mentira! ¡Él ya sabe!", manifestó en aquella oportunidad.

Así, varios años después de aquella declaración, Mayra Couto mantiene firme su decisión de ser quien le pida la mano a Juan Camilo. La pareja continúa construyendo su relación con calma y con un proyecto de vida que contempla matrimonio, hijos y un hogar con jardín.