Policías son captados DURMIENDO frente a patio de maniobras de empresa de transporte que fue atacada por extorsionadores

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos policías fueron captados durmiendo al interior de un patrullero mientras permanecían frente al patio de maniobras de la empresa de transporte Nuevo Horizonte, en Vitarte.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana, en un contexto marcado por recientes ataques de extorsionadores y el reclamo de los trabajadores por mayores medidas de seguridad.

Policías estaban dentro de patrullero con sirenas y motor encendido

Los agentes se encontraban al interior de la patrulla con las sirenas encendidas y el motor prendido. Esta situación fue descrita como especialmente llamativa debido a que la presencia del vehículo podía transmitir una sensación de vigilancia, mientras los policías permanecían dormidos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Policías fueron captados durmiendo frente al patio de maniobras de la empresa de transporte 'Nuevo Horizonte', que recientemente ha sido atacada por extorsionadores.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/ZTFVQZvYbM — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2026

Choferes de la empresa de transporte 'Nuevo Horizonte' no saldrán a trabajar por extorsión

Choferes de la empresa 'Nuevo Horizonte' anunciaron que no saldrán a trabajar tras el ataque que dejó a uno de sus compañeros en UCI. Conductores son víctimas de constantes amenazas.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Choferes de la empresa 'Nuevo Horizonte' anunciaron que no saldrán a trabajar tras el ataque que dejó a uno de sus compañeros en UCI. Conductores son víctimas de constantes amenazas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/dH4wrvwgqk — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2026

En desarrollo...