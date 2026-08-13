Policías son captados DURMIENDO frente a patio de maniobras de empresa de transporte que fue atacada por extorsionadores

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/08/2026
Dos policías fueron captados durmiendo al interior de un patrullero mientras permanecían frente al patio de maniobras de la empresa de transporte Nuevo Horizonte, en Vitarte.
El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana, en un contexto marcado por recientes ataques de extorsionadores y el reclamo de los trabajadores por mayores medidas de seguridad.
Policías estaban dentro de patrullero con sirenas y motor encendido
Los agentes se encontraban al interior de la patrulla con las sirenas encendidas y el motor prendido. Esta situación fue descrita como especialmente llamativa debido a que la presencia del vehículo podía transmitir una sensación de vigilancia, mientras los policías permanecían dormidos.
Choferes de la empresa de transporte 'Nuevo Horizonte' no saldrán a trabajar por extorsión
Choferes de la empresa 'Nuevo Horizonte' anunciaron que no saldrán a trabajar tras el ataque que dejó a uno de sus compañeros en UCI. Conductores son víctimas de constantes amenazas.