Corte de agua en Lima el 14 de agosto: ¿cuáles son los distritos afectados, según Sedapal?

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/08/2026
Sedapal revela qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el viernes 14 de agosto. Verifica la lista compartida, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, con las zonas exactas donde se ejecutará la medida.
Corte de agua el 14 de agosto: motivo de la interrupción
El viernes 14 de agosto habrá una nueva interrupción del servicio de agua potable en diversos sectores de la capital, de acuerdo al último reporte de Sedapal. La empresa precisó que la medida responde a labores de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir garantizando la continuidad del suministro sin inconvenientes a futuro.
En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares o negocios por determinadas horas, ya que destaca que el corte de agua no será en su totalidad, sino en ciertas urbanizaciones, calles, asentamientos humanos y cooperativas, dependiendo del tipo de intervención a realizar.
Para evitar contratiempos, se aconseja almacenar agua desde ya en recipientes limpios y revisar el cronograma oficial para identificar si tu vivienda se verá afectada con la medida o no.
Cronograma Sedapal: distritos afectados y horarios
Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes 14 de agosto:
Áreas afectadas en Villa María del Triunfo
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A.H. Villa Limatambo sector 8, A. H. Las Américas, A. H. 1ro de Enero, A. H. Las Lomas, A. H. Las Malvinas, A. H. Caminos de la Hermandad, A. H. 3 de Mayo, A. H. Monte Bektu.
Sectores afectados en San Juan de Lurigancho
Sedapal anunció que el corte de agua también afectará diversas zonas del distrito de San Juan de Lurigancho desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., que se precisan en la siguiente imagen:
Corte de agua en Ate
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Alto Los Ángeles de Pariachi, A. H. El Mirador de Pariachi, A. H. San Francisco de Pariachi, C.P. Buena Vista.
- Desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en Asoc. Las Praderas de Pariachi I, II, III y IV etapa, Asoc. Los Portales de Pariachi, Asoc. El Manantial, Asoc. Los Ficus de Pariachi, A. H. San Francisco de Pariachi, Asoc. Los Portales de Gloria, Asoc. Unión de Pariachi, Asoc. 14 de Abril-Esquema Pariachi, Junta Prop. Nuevo Amanecer, Asoc. Los Olivos I, II, III y IV etapa, Asoc. Las Mercedes de Ate I, II y III etapa, Asoc. Filadelfia II y IV etapa, Asoc. Civil Pariachi III etapa, A.H. El Mirador de Pariachi, A. H. Alto Los Ángeles de Pariachi.
Así que si pensabas hacer uso del agua potable el viernes 14 de agosto, deberías revisar primero el cronograma de Sedapal para verificar si tu distrito se verá afectado con el corte del servicio por determinadas horas.