María Pía Copello revela qué pasó durante su encuentro con Ferrán Torres: "Tragos van, tragos vienen"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al revelar qué pasó durante su encuentro con Ferrán Torres en Ibiza, España. La presentadora peruana recordó cómo terminó frente al futbolista del Barcelona y contó qué fue lo que más llamó su atención durante aquel inesperado momento.

María Pía no reconoció a Ferrán Torres

Durante su estadía en Ibiza, María Pía Copello coincidió con Ferrán Torres en un hotel, aunque inicialmente no sabía que tenía al reconocido futbolista español frente a ella. Todo comenzó cuando una amiga peruana que vive en España le avisó que cerca se encontraba un jugador famoso.

La conductora de Sin más que decir decidió acompañar a su amiga para intentar conseguir una fotografía. Sin embargo, en un primer momento no logró identificar al deportista que tenían delante.

"Mi amiga dice: ¿'ese no es el jugador famoso'? Quiero una foto", recordó María Pía Copello al contar la curiosa escena en sus redes sociales.

La situación cambió por completo cuando escuchó que su acompañante llamó al futbolista por su nombre. Fue entonces cuando finalmente reconoció al delantero español y cayó en cuenta de quién se trataba.

"Cuando escucho que lo llama y le dice 'Ferrán, Ferrán', yo dije '¡oh, Ferrán! Volteó y casi me muero'", relató la presentadora, dejando en evidencia su sorpresa al descubrir que se trataba de Ferrán Torres.

Ferrán Torres accedió a tomarse una foto

Una vez reconocido el futbolista, María Pía no dudó en acercarse para pedirle una fotografía. La presentadora contó que tuvo la oportunidad de posar primero junto al jugador del Barcelona y destacó la amabilidad que mostró durante el breve encuentro.

"Súper amable", comentó sobre la actitud de Ferrán Torres, quien aceptó tomarse la fotografía sin inconvenientes. La postal posteriormente fue compartida por María Pía y generó comentarios entre sus seguidores.

Pero la anécdota no terminó con la fotografía. Fiel a su estilo, la conductora también contó cuál fue su impresión al conocer personalmente al futbolista español y no tuvo reparos en comentar sobre su apariencia.

"Creo que pasa el uno 1,80 metros, pero, ¡qué guapo, Dios mío! Yo me quedé mirándolo y diciendo 'qué churro'", confesó entre risas durante su storytime.

Así, María Pía Copello reveló qué pasó durante su encuentro con Ferrán Torres. La conductora contó que al inicio no reconoció al futbolista, pero todo cambió cuando escuchó su nombre y pudo acercarse para tomarse una fotografía junto a él.