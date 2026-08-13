Licencia de conducir: MML anuncia dos sedes nuevas para realizar el trámite

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la gestión del alcalde de Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, se dio a conocer la incorporación de dos nuevas sedes para realizar el trámite de licencias de conducir, el objetivo de esta implementación es atender la demanda de la población.

Municipalidad de Lima ampliará sus sedes para trámites de licencias de conducir

Como parte de una ampliación de la cobertura de los servicios relacionados con las licencias de conducir, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) habilitará nuevos puntos para realizar trámites vinculados al brevete.

"Estamos hablando de dos sedes donde podrán dar los exámenes de manejo, están brindando servicios óptimos para el ciudadano", señaló Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana del municipio de Lima.

Nuevas sedes para emitir licencia de conducir

Alcalde anunció donde estarán ubicadas las nuevas sedes

Dicha implementación aborda cuatro sedes destinadas a la atención de los conductores: Comas, Cercado de Lima, Lima Sur y Santa Anita.

Actualmente, las sedes de Comas y el Cercado de Lima ya se encuentran operativas. En tanto, los locales de Lima Sur y Santa Anita continúan en proceso de construcción y tienen previsto iniciar operaciones en los siguientes meses.

Una de las principales novedades será la implementación de circuitos propios para la evaluación práctica de manejo. Las sedes de Comas, Lima Sur y Santa Anita contarán con sus respectivos circuitos, lo que permitirá realizar en estos puntos las evaluaciones correspondientes.

"Estamos anunciando que vamos a entregarle a los vecinos de la ciudad sedes descentralizadas. No solamente la del norte, que viene operando ya en Comas, sino también en la zona sur, básicamente en Chorrillos, y en el este, en un predio que ayer hemos recuperado, que es en Santa Anita, un terreno de aproximadamente 13 000 metros cuadrados que vamos a poner al servicio de los vecinos", señaló el alcalde de Lima.

Según el cronograma previsto por la MML, la sede de Lima Sur iniciaría operaciones hacia finales de septiembre, mientras que la de Santa Anita estaría lista hacia finales de noviembre.

Asimismo, la Municipalidad de Lima estima que cada sede tendrá una capacidad promedio de atención de 600 personas por día, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios relacionados con la obtención de la licencia de conducir.

Finalmente, para la emisión de la licencia de conducir, la MML anuncia dos sedes nuevas para realizar el trámite y el examen de manejo.