Felipe Chávez se iría a préstamo del Bayern Munich: hay cuatro clubes INTERESADOS

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Felipe Chávez podría definir su futuro profesional. El mediocampista germano-alemán de 19 años tuvo una destacada pretemporada con el Bayern Münich, en la que registró tres goles y dos asistencias.

Sin embargo, su desempeño no habría sido suficiente para convencer al técnico Vincent Kompany de incluirlo de manera permanente en el primer equipo.

El club bávaro tendría como principal alternativa ceder nuevamente al futbolista druante la próxima temporada, con quien tiene contrato hasta finales de junio del 2028.

¿Quiénes son los clubes interesados en Chávez?

De acuerdo con la información de Kerry Hay, reportero de Sky Sports, existen cuatro clubes de las principales ligas europeas interesados en contar con el jugador peruano, pero que, por el momento, no le extendieron oferta formal.

Dos de ellos son precisamente alemanes: SC Paderborn 09 y Wolfsburgo. A ellos se suman el Deportivo La Coruña, de España, y un club de la Primera Divisón de Portugal cuyo nombre todavía no ha sido revelado.

Felipe Chavez soll bis zum Deadline Day noch verliehen werden. Wolfsburg, Paderborn, Deportivo La Coruña und ein portugiesischer Erstligist sind an dem 19-jährigen Offensiv-Talent des FC Bayern interessiert. Gespräche laufen. Chavez steht noch bis 2028 beim FCB unter Vertrag.... — Kerry Hau (@kerry_hau) August 11, 2026

¿Qué le conviene al futbolista peruano?

El Paderborn aparece como una de las opciones más atractivas, debido a que acaba de ascender a la Bundesliga y Chávez podría tener mayores oportunidades de competir por un puesto.

El Wolfsburgo también representa una alternativa dentro del fútbol alemán, aunque actualmente disputa la Segunda División tras su descenso.

Por su parte, el Deportivo La Coruña, recientemente ascendido a LaLiga, podría significar para Chávez la posibilidad de probarse en el fútbol español.

Así, el futuro del joven futbolista todavía está por definirse. Con varias semanas por delante antes del cierre del mercado europeo, el Bayern evaluará la mejor alternativa para que Chávez pueda sumar minutos, ganar experiencia y continuar su desarrollo, antes de intentar consolidarse nuevamente en el cuadro bávaro.