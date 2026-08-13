Transportistas no descartan ir a paro tras nuevos ataques extorsivos: "No van a permitir una muerte más"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Julio Bretoneche, vocero de Transportes Unidos, advirtió que los conductores evalúan paralizar sus actividades ante los constantes ataques de extorsionadores. "No van a permitir una muerte más", señaló.

Transportistas no descartan realizar paro ante extorsiones

El sector transporte continúa siendo flagelado por la criminalidad cobrando la vida de varios de sus trabajadores como es el caso de conductores de transporte público. Es por ello que el atravesar esta dura realidad los podría llevar a desarrollar un nuevo paro en el que levantarán la voz para exigir se les brindde mayor protección para laborar en paz.

Uno de los más recientes casos de ataque ocurrió ayer en el distrito de Ate en donde un chofer de la empresa 'Nuevo Horizonte' quedó grave tras ser baleado dentro del bus que maneja.

En medio de dicho escenario, el vocero de Transportes Unidos lamentó la cifra de occisos por la criminalidad y sostuvo que a ello se suman los heridos e inclusive a aquellos usuarios y gerentes de empresas de transporte que también se han visto afectados. Precisó que entre muertos y heridos existen 149 víctimas.

"Lo que está pasando ahorita es gravísimo, es insostenible. Por más que los mismos directivos, representantes queramos sacar esto adelante, hay conductores que también están unidos y ellos indican que no van a permitir una muerte más (...) esto es insostenible", puntualizó.

Al ser consultado si como medida han acordado realizar un paro, Julio Bretoneche señaló que no, pero que tendrán una reunión este jueves y en base a esta "se va a tomar uan decisión".

Las declaraciones de Keiko Fujimori sobre tener confianza en la lucha contra el crimen

En otro momento fue consultado sobre las declaraciones que brindó ayer la presidenta de la república, Keiko Fujimori, sobre el tema de inseguridad ciudadana en el sector de transporte público en las que pidió que exista "paciencia" porque recién han pasado 15 días desde el inicio de su gestión.

"Tenemos que ser responsables, pero se debe tener en cuenta también, según las mismas declaraciones de la presidenta, que las acciones iban a hacer desde el primer día. Ellos ya tienen un plan esratégico de seguridad que iba a ser implementado. Y siempre en estos planes estratégicos siempre tiene que haber temas a plazo inmediato, a mediano y a largo plazo", enfatizó.

Bajo esa premisa, añadió que si no se controla o minimiza el tema de la inseguridad "de acá a tres meses" podría registrarse numerosas muertes por lo que consideró que esto debería analizarse "con más responsabilidad". Además, reveló que hasta la fecha no tienen ninguna reunión pactada con la jefe de Estado o el ministro del Interior.

En un contexto en el que la criminalidad continúa afectando al sector transporte, Julio Bretoneche, voceros de Transportes Unidos, señaló que transportistas no descartan ir a paro por los nuevos ataques extorsivos