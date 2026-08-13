Senamhi anuncia ALERTA en Lima y 21 regiones más por un incremento en la temperatura

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un nuevo aviso meteorológico, el Senamhi ha alertado a la población por un próximo incremento en la temperatura diurna en diferentes regiones del Perú, que correspondería a una alerta roja debido a los niveles de radiación ultravioleta en la costa y la sierra del país.

Reporte del clima para los siguientes días, ¿cuáles serán los cambios?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido un nuevo reporte del clima que, estima un incremento en las temperaturas en el Perú desde este viernes 14 al domingo 16 de agosto que tendrían gran impacto en la población dados los niveles de radiación y la presencia de ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo, durante este periodo se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar y contribuirá al incremento de las temperaturas durante las horas diurnas. Asimismo, se espera un aumento de los niveles de radiación UV, por lo que se recomienda adoptar medidas de protección frente a la exposición prolongada al sol.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 14 al 16 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento .



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¿Qué regiones se verán afectadas por el incremento de la temperatura?

El aviso climático comprende tanto el viernes 14 al domingo 16 de agosto y tiene como objetivo brindar información anticipada para tomar medidas de prevención en favor de la salud de los ciudadanos que realizan actividades al aire libre en horarios de la mañana.

Las regiones afectadas por este aviso serán 22, pero a nivel alerta roja, se encuentran: Lima, Áncash, Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes.

Amazonas Áncash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes

Recomendaciones ante la presencia de radiación UV

Como parte del reporte, la institución anunció que, ante la presencia de una fuerte radiación UV, la población deberá tomar precauciones para reducir sus efectos negativos en la piel. Algunas de las medidas que pueden ayudar a contrarrestar estos efectos son: usar bloqueador solar, lentes de sol y gorros; vestir ropa de manga larga y utilizar una sombrilla al exponerse al sol.

Finalmente, el Senamhi continuará monitoreando la evolución de las condiciones de esta alerta, brindando información a través de sus canales oficiales. El aviso estará vigente del 14 al 16 de agosto, periodo en el que se espera que persista el incremento de las temperaturas diurnas en las regiones del territorio peruano señaladas.