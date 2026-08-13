Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este jueves 13 de agosto

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informados sobre cuál es el precio del dólar en Perú y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este jueves 13 de agosto, te permitirá tomar decisiones más acertadas y cuidar mejor tu economía.

Dólar hoy en Perú: Así cotiza el precio en la Sunat

El precio del dólar en Perú vuelve a captar la atención de ciudadanos, empresas, comerciantes e inversionistas este jueves 13 de agosto del 2026. Pues bien, el valor de esa divisa es trascendental para quienes usan la moneda para comprar productos o ahorros.

Seguir de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano te permitirá tomar mejores decisiones económicas y cuidar mejor tu poder adquisitivo, ya que debes recordar que el precio puede cambiar durante el día por diversos factores nacionales e internacionales.

Conocer la cotización del dólar hoy permite tener una referencia actualizada antes de realizar alguna operación financiera, por ello, te revelamos cuál es el precio de la divisa en la apertura de esta jornada, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta:

JUEVES 13 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 12 de agosto? Lee también COMPRA VENTA S/3,359 S/3,365

¿Tendencia a la baja? De acuerdo a los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se ve una leve variación en comparación a los dos últimos días previos donde los precios de la divisa eran los siguientes:

Martes 11 de agosto: Compra a S/3,371 y la venta a S/3,387.

Compra a S/3,371 y la venta a S/3,387. Miércoles 12 de agosto: Compra a S/3,364 y la venta a S/3,372.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Las personas que tienen obligaciones financieras en dólares deben prestar atención a las variaciones de la moneda, por ello, también se aconseja revisar la cotización del tipo de cambio de la divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, aquel que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u 'Ocoña' presenta los siguientes valores en la mañana de este jueves 13 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,375.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer en Perú, según el BCRP

Según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del dólar cerró ayer, miércoles 12 de agosto en 3,3630 (con apertura de 3,3630), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3610, con un máximo de 3,3620 y un mínimo de 3,3590.

Es así como se precisa que el precio del dólar presenta una baja en comparación a los días previos, en el mercado paralelo y la Sunat. Conocer la cotización del tipo de cambio para la compra y venta te permitirá cuidar mejor tu poder adquisitivo.