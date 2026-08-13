Pleno del JNE revisa pedido de tachas a candidatos que participan en Elecciones Regionales y Municipales: "Se está empezando a resolver"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El proceso de revisión de las candidaturas para las próximas elecciones regionales y municipales ya ingresó a una nueva etapa. En diálogo con Exitosa, Gunther Gonzáles, integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, confirmó que el máximo organismo electoral comenzó a resolver los pedidos de tacha formulados contra listas y candidatos que fueron cuestionados durante el periodo establecido por la normativa electoral.

El Pleno del JNE ya evalúa las tachas

La declaración se produjo luego de que se le consultara sobre casos en los que algunos candidatos habrían utilizado mecanismos formales para mantenerse en carrera electoral, pese a cuestionamientos relacionados con las restricciones establecidas por ley.

Gonzáles explicó que las listas actualmente se encuentran admitidas, pero que previamente se habilitó un periodo para que ciudadanos y organizaciones puedan cuestionar aquellas candidaturas que consideraran contrarias a las normas electorales.

"Bueno, las listas en este momento están admitidas, pero se ha abierto un periodo de cuestionamiento. Ya venció el periodo, pero en ese plazo...en ese plazo se pudo cuestionar e impugnar las listas o los candidatos que incumpliesen la ley. Eso es lo que se está empezando a resolver en el Pleno del Jurado", señaló.

De esta manera, el integrante del organismo electoral remarcó que las tachas constituyen uno de los mecanismos previstos para cuestionar la participación de candidatos cuando existen presuntos incumplimientos de las disposiciones electorales.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Gunther Gonzáles, integrante del Pleno del JNE, informó que el organismo electoral ya empezó a revisar y resolver los pedidos de tacha presentados contra candidatos que participan en las próximas elecciones regionales y... pic.twitter.com/FId8W5hMhd — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2026

JNE habilita plataforma digital para conocer a los candidatos y sus propuestas

Por medio de una publicación difundida en sus redes sociales, el organismo electoral invitó a los ciudadanos a informarse sobre los candidatos de sus respectivos distritos, provincias y regiones antes de acudir a las urnas.

La plataforma digital busca facilitar el acceso a información verificada para que los votantes puedan comparar las propuestas y tomar una decisión de manera informada.

Según el JNE, mediante "Voto Informado" los electores podrán conocer a los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así como revisar sus principales propuestas.

La plataforma habilitada por medio de este enlace está diseñada para que los ciudadanos puedan realizar consultas de acuerdo con su distrito, provincia o región, permitiéndoles identificar a los candidatos que se presentan en los distintos cargos de elección popular.

Consulta información oficial sobre las candidaturas de tu distrito, provincia o región en Voto Informado.

Infórmate. Compara. Decide. https://t.co/syb47HaBhh pic.twitter.com/3zWG9BVx4R — JNE Perú (@JNE_Peru) August 8, 2026

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre. En estos comicios, los ciudadanos elegirán a sus próximas autoridades regionales y municipales.

Por dicha razón, la plataforma "Voto Informado" se convierte así en una herramienta de consulta para los electores que buscan conocer con anticipación las opciones que tendrán en las urnas.

El JNE recordó a la población que la información sobre las candidaturas y propuestas debe ser revisada a través de sus canales oficiales, especialmente ante la circulación de contenidos electorales en redes sociales. De esta manera, podrán revisar información correspondiente a su jurisdicción y comparar las alternativas electorales antes de definir su voto el 4 de octubre.