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Corte de luz en distritos de Lima y el Callao el 12 de noviembre: ¿cuáles son las zonas afectadas este jueves?

Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectodos por el corte de luz programado para el 12 de noviembre, según el comunicado de Pluz Perú. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz programado el 11 de noviembre.
Corte de luz programado el 11 de noviembre. (Composición Exitosa)

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2026

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¿Tendrás luz en casa? Pluz Perú dio a conocer un reporte completo con horarios y los distritos que se verán afectados por el corte de luz programado para el jueves 12 de noviembre para tomar medidas preventivas.

Corte de luz el 12 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

Este jueves 12 de noviembre algunas zonas de Lima y el Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico. De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, la medida se efectuará en diferentes horarios y no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como calles, manzanas, urbanizaciones y asentamientos humanos.

El corte de luz será desde muy temprano, por lo que la empresa aconseja a sus usuarios revisar el cronograma con anticipación para identificar si sus viviendas se verán afectados o no por el corte de luz que responde a trabajos de mantenimiento preventivo.

"Nos preocupamos por brindar calidad de servicio al cliente, por eso realizamos trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Para ejecutarlo, es necesario la suspensión temporal del servicio", se lee en el comunicado de Pluz Perú.

¿En qué distritos de Lima y el Callao no habrá luz el jueves?

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programado para este fin de semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este jueves 12 de noviembre:

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Áreas afectadas en el Callao

  • Horario del corte de luz: desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. Manuel Gonzales Prada mzs. A, B, E, H, A. H. Cerro La Regla mzs. A, B, D, F, G, H, I, K, L, M, urb. Faucett mzs.  D, H, I, J, K, L, M, asoc. Pro. Viv. Excedentes de San Martín de Porres mz. H, I, M, asoc. 200 Millas mzs. B, J.

Pluz Perú también precisa que la interrupción temporal del servicio en el primer puerto del Perú se efectuará desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en las siguientes zonas: urb. Faucett mz. G, asoc. de Viv. Excedentes mz. G.

¿Qué hacer ante un corte de luz programado en Lima y Callao?

Ante un corte de luz programado en Lima y Callao es fundamental seguir algunas medidas de prevención y acción:

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Antes de la interrupción del servicio eléctrico

  • Cargas tus dispositivos como celulares, computadoras, baterías externas para mitigar el impacto de no contar con luz en casa o negocio.
  • Desconectar los electrodomésticos para protegerlos de posibles picos de tensión cuando se restablezca el servicio.

Durante el corte de luz

  • Evitar abrir la refrigeradora.
  • Usar linternas: evita el uso de velas para prevenir incendios.

Es así como Pluz Perú pide la comprensión de sus usuarios por el corte de luz programado para el jueves 12 de noviembre en algunos distritos de Lima y el Callao desde las 9:00 a. m.

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