Corte de LUZ en Lima y Callao el 21 de agosto: distritos afectados y horarios, según Pluz Perú

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú anuncia que habrá corte de luz en Lima y el Callao el 21 de agosto. Descubre qué distritos se verán afectados y los horarios en que se ejecutará la interrupción temporal del servicio eléctrico.

Corte de luz el 21 de agosto: ¿cuál es el motivo de la suspensión?

Mediante un comunicado en su portal oficial, Pluz Perú sostuvo que el corte de luz programado para el viernes responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y mejorar la infraestructura eléctrica distribuida en diversos sectores de la capital.

Debido a la interrupción, se aconseja a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya. Además, la empresa les recuerda que el corte de luz no necesariamente comprende a todo un distrito, sino a determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones y sectores.

Distritos afectados por corte de luz: zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este viernes 21 de agosto:

En Puente Piedra

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en asoc. Viv. Los Portales I etp. mzs. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, asoc. de Viv. Las Azucenas mzs. A, B, asoc. Viv. El Trébol mzs. A, B, C, asoc. Viv. Las Fresas mzs. C, F, H, J, K, M, N, P, P1, Q, R, S, Y, Z, Pro. Viv. La Arboleda de Carabayllo mzs. A, B, C, D, E, F, G, Pro. Viv. San Agustín mzs. B, C, E, H, I, K, asoc. Viv. Las Perlas de Puente Piedra mzs. A, B, C, Pro. Viv. Los Sauces mzs. A, B, asoc. Prop. Viv. Centeno mzs. A, B, C, D, E, asoc. Viv. Las Gardenias mz. B, asoc. Prop. Las Canas mzs. A, B.

Pluz Perú también precisó, mediante su página oficial, que el corte de luz se ejecutará también en estos sectores del distrito de Puente Piedra desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., que se precisan en la imagen:

Sectores sin electricidad en Puente Piedra.

En San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en calle Martín de Murúa cdras. 1, 2, calle Carlos Gonzáles Cándamo cdra. 2, av. La Marina cdras. 26, 27, av. Rafael Escardó cdra. 5, calle Juan Ruiz Arce cdra. 1, av. Luis Banchero Rossi cdra. 2, calle Carlos Gonzales cdra. 2, calle Contisuyo cdra. 2, av. Antonio José de Sucre cdra. 4.

En Carabayllo

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. Pro. Viv. Los Suyos El Reposo de Carabayllo mz. E.

Sectores en Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en unidad Modelo Chalets 1, 2, 3, 4.

Ante el anuncio del corte de luz en al menos cuatro distritos de Lima y el Callao el 21 de agosto, Pluz Perú aconseja a sus usuarios tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de la interrupción temporal del servicio eléctrico.