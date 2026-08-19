Corte de LUZ en Lima y Callao el 19 y 20 de agosto: ¿cuáles son los distritos afectados?

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú anunció que habrá corte de luz en Lima y Callao el 19 y 20 de agosto. Descubre el cronograma donde se detalla qué distritos se verán afectados y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

Los vecinos de Lima y el Callao se verán sorprendidos el miércoles 19 y jueves 20 de agosto por el nuevo corte de luz programado por la empresa Pluz Perú. De acuerdo a su último comunicado compartido en su página oficial, la suspensión del servicio será por determinadas horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo que busca seguir optimizando la infraestructura y mejora de la red eléctrica.

En ese marco, insta a sus usuarios a tomar sus precauciones desde ya para aminorar el impacto del corte de luz. Asimismo, recuerda que la interrupción de la energía eléctrica no necesariamente comprende a todo un distrito, sino a determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones y sectores.

Distritos donde será el corte de luz el 19 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este miércoles 19 de agosto:

Sectores afectados en Carabayllo

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en av. Universitaria cdras. 11, 12, 68, 69, calle Corbacho cdras. 3, 4, jr. Hermilio Valdizán cdras. 3, 4, jr. Martín Aranguren cdras. 8, 9, urb. Sta. Luzmila mzs. P, Q, R, S.

En Ancón

Áreas de Ancón donde será el corte de luz el 19 de agosto.

En San Martín de Porres

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. Las Margaritas etapa II mz. C, D, E, F, G.

Sin luz en Los Olivos

Zonas en Los Olivos donde será el corte de luz.

En Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en urb. Conde de las Torres av. Industrial cdra. 7.

Corte de luz el 20 de agosto: zonas y horarios

En el cronograma del corte de luz de Pluz Perú, también se detalla qué zonas de Lima y el Callao se verán afectados el jueves 20 de agosto. Entre ellas:

En Callao

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. Víctor Gonzáles mz. E.

En Jesús María y San Juan de Lurigancho

Sectores afectados por corte de luz el 20 de agosto.

Sectores en Carabayllo y Comas

Corte de luz el 20 de agosto.

En Ventanilla

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en A. H. José Olaya Balandra mzs. 2G, 45A, A2, B1, B2, C, C2, D2, E1, F1, F2, G, G1, H1, N1, P1, T1, U, U1, V, W, X1, Z1, A. H. María Jesús Espinoza mzs. A1, A3, B10, B11, B12, D, E, H1, L, Q1, R, R1, X1.

El corte de luz el 19 y 20 de agosto forma parte de las interrupciones programadas por Pluz Perú. Ante el anuncio de la interrupción del servicio en diversos distritos de Lima y Callao, la empresa insta a los usuarios a tomar medidas previsionales.