Novia de montañista desaparecido en el nevado Huascarán publica emotiva despedida: "Hoy eres infinito en mi corazón"

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A más de un mes de la desaparición de los tres montañistas en el nevado Huascarán, la novia de uno de ellos, Paola Chiappina publicó una emotiva despedida a su pareja Alejandro Ugarte Jordán, fotógrafo profesional de 38 años, con quien perdió comunicación a mediados de julio de 2026.

Novia de montañista publica despedida a Alejandro Ugarte

Por medio de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido Paola Chiappina publicó un extenso mensaje acompañado de imágenes junto a su novio, Alejandro Ugarte uno de los montañistas desaparecidos hace más de un mes en el nevado Huascarán.

"Hoy estás en el lugar que amas y cada vez que mire el Huascarán te voy a recordar. Hoy duermo en paz porque moví montañas y al mundo para encontrarte porque la familia nunca abandona. Nunca perdí la fe y jamás lo haré, pero la vida lo quizo así. La montaña no quizo soltarte y sin duda nunca podremos ir en contra de la naturaleza por más que hicimos hasta lo imposible", afirmó la novia del montañista.

Con su mensaje, Paola Chiappina despidió a su pareja con un mensaje en el que aseguró que lo recordará cada vez que mire el Huascarán. La joven señaló que hizo todo lo posible para encontrarlo y que nunca perdió la fe.

Asimismo, la creadora de contenido agradeció a su comunidad y a todas las personas que se sumaron a la causa al ayudar con donativos y mensajes de aliento en este difícil momento.

"Nunca dejaré de estar agradecida con todo el apoyo que recibimos. Donaciones, oraciones, mensajes de aliento y abrazos en la calle repletos de cariño", expresó Paola Chiappina.

En su publicación, Chiappina también expresó muestras de cariño para Alejandro Ugarte, recalcando los momentos que pasaron juntos a lo largo de los años.

"Hoy te has reencontrado con mi papá, y están en el mejor lugar del mundo. Te amo en este plano y en todos. Hoy eres infinito en mi corazón y nos reencontraremos en los mejores recuerdos que hemos construido estos años", manifiesta la publicación.

Labores de búsqueda

Hasta el momento, la última expedición no permitió ubicar a los tres montañistas desaparecidos. Sin embargo, la Policía no ha dispuesto el cierre de las operaciones y continúa evaluando las condiciones para retomar las acciones con mejores predicciones climatológicas.

Finalmente, la emotiva despedida de la novia de uno de los montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán refleja su sentir ante este difícil momento y destaca la importancia que Alejandro Ugarte tuvo en su vida.