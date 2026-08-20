Andy Polo revela cómo son las pruebas antidoping en la Liga 1 y cuestiona sus condiciones

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Andy Polo, capitán de Universitario, sorprendió al mostrar cómo se realizaron las pruebas antidoping en la Liga 1 luego del partido ante FC Cajamarca. El futbolista cuestionó las condiciones del procedimiento y su publicación generó comentarios sobre la organización y el control en el fútbol peruano.

Andy Polo expone pruebas antidoping

Todo ocurrió luego del triunfo de Universitario por 3-2 ante FC Cajamarca, disputado en el Estadio Héroes de San Ramón. Tras el encuentro, algunos jugadores fueron sometidos a pruebas antidopaje como parte de los procedimientos correspondientes.

Sin embargo, una fotografía compartida por Andy Polo en una historia de su cuenta de Instagram terminó poniendo el foco sobre algo que pasó después del partido. En la imagen se podían observar las condiciones en las que se realizaban los exámenes: una especie de carpa y un espacio con poca iluminación.

La situación llamó especialmente la atención porque uno de los encargados tuvo que utilizar la linterna de su teléfono celular para poder iluminar el lugar. Ante ello, el capitán de Universitario acompañó la publicación con un breve pero contundente mensaje: "Doping en estas condiciones".

La imagen rápidamente generó cuestionamientos y volvió a poner sobre la mesa las condiciones en las que se llevan a cabo este tipo de controles en el campeonato peruano.

¿Sancionarán a Andy Polo?

En medio de este escenario, el periodista Eddie Fleischman planteó en X la posibilidad de que el futbolista pueda recibir alguna sanción por sus cuestionamientos al proceder de la Liga.

Atención @Universitario q @TuFPF ya se vengó del dt de @Club_Cienciano con un año de sanción injusta, por describir su penosa copa de la liga tal cual es.



Cuidado q sancionen a Polo por mostrar las vergonzosas condiciones como en Perú se extrae muestras para antidoping. pic.twitter.com/IchpzmTyIO — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) August 17, 2026

El antecedente más reciente es el caso de Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, quien recibió un año de sanción luego de cuestionar duramente la Copa de la Liga tras la eliminación de su equipo ante ADT.

"Atención, Universitario, que la FPF ya se vengó del DT de Cienciano con un año de sanción injusta, por describir su penosa Copa de la Liga tal cual es. Cuidado que sancionen a Polo por mostrar las vergonzosas condiciones en las que en Perú se extraen muestras para antidoping", expresó Eddie Fleischman.

Universitario ganó a FC Cajamarca

Todo este episodio se produjo después de una importante victoria de Universitario. El cuadro crema derrotó 3-2 a FC Cajamarca como visitante gracias a los goles de César Inga, Álex Valera y Gianluca Lapadula, este último de penal.

El encuentro, sin embargo, terminó con preocupación para los dirigidos por la expulsión de Anderson Santamaría, quien será baja para el siguiente compromiso ante Los Chankas.

Así, Andy Polo puso nuevamente bajo la lupa las pruebas antidoping en la Liga 1 al mostrar las condiciones del procedimiento realizado tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca.