Alonso Grimaldo, joven captado con la novia de Curwen, se pronuncia tras ampay: "Me imaginaba..."

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alonso Grimaldo, el joven que fue captado muy cercano a Carla Campos, novia de Curwen, decidió pronunciarse después de que el streamer confirmara que su boda quedó suspendida. El caso generó gran repercusión en redes sociales, especialmente luego de que las imágenes difundidas por 'Magaly TV: la firme' pusieran al joven en el centro de la polémica.

¿Qué dijo 'Grimi' sobre el ampay con Carla Campos?

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Grimaldo reaccionó con humor a la inesperada exposición mediática que recibió tras aparecer en el programa de Magaly Medina. Su comentario hizo referencia a que esperaba alcanzar notoriedad en espacios relacionados con el mundo empresarial antes que convertirse en protagonista de un reportaje de espectáculos.

"Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno! Aprovechando el hype, amigos capitalistas con empresas...", escribió el joven en redes.

Mientras tanto, la situación sentimental entre Curwen y Carla tomó un nuevo rumbo. El creador de contenido confirmó que la boda que ambos tenían prevista quedó suspendida, decisión que llegó después de la difusión de las imágenes registradas en una discoteca de Miraflores.

Cabe recordar que Curwen aseguró conocer a Grimaldo e incluso se refirió a él por su apelativo, 'Grimi'. El dato llamó la atención debido a la cercanía que se observa entre el joven y Carla en las imágenes. Por su parte, Grimaldo es ingeniero de inteligencia artificial y cuenta con experiencia en procesos de digitalización y negocios.

Alonso Grimaldo se pronuncia tras ampay con Carla Campos

Carla ya tenía vestido de novia para su boda con Curwen

Gloria Gálvez, especialista encargada de organizar el matrimonio de Carla y Curwen, conversó con el equipo de 'Magaly TV: la firme' y contó detalles sobre el estado de los preparativos. Según explicó, había mantenido comunicación con ambos después de la difusión de las imágenes y, en ese momento, no recibió ninguna señal de que la ceremonia estuviera en riesgo.

No obstante, la situación cambió apenas unas horas después. Magaly precisó que las declaraciones de Gloria Gálvez fueron recogidas durante la mañana del martes, antes de que Curwen hiciera público el anuncio que terminó modificando los planes de la pareja. Sin embargo, el detalle que más sorprendió es que terminó revelando detalles poco conocidos de los avances de lo que iba a ser la boda del streamer y la influencer.

"La wedding planner nos confirmó que la chica (Carla) ya tenía un vestido de Rosa Clara, estaban yendo a Pachacámac para buscar lugares para la boda; querían detalles de boda entre ayacuchano y motivos cusqueños...", confesó.

Es así que, el pronunciamiento de Alonso Grimaldo ocurre en medio de una polémica que tomó un giro inesperado tras la suspensión de la boda. Aunque Curwen negó una infidelidad y aseguró conocer al joven, las imágenes continúan generando comentarios.