ONPE sortea ubicación de partidos políticos en cédula para Elecciones Regionales y Municipales 2026

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público que definió el orden de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de las Elecciones Regionales y Municipales, programadas para el 4 de octubre de 2026. El procedimiento permitió establecer la posición que ocuparán los partidos y alianzas nacionales durante la jornada electoral.

El sorteo determinó la ubicación de 41 partidos políticos y cinco alianzas electorales nacionales. La actividad se desarrolló bajo supervisión notarial en la sede central de la ONPE y, de manera simultánea, en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Además, contó con la participación de representantes de diversas instituciones y personeros acreditados.

Resultados del sorteo de ONPE

El sorteo estableció el siguiente orden:

Alianza para el Progreso — Primera ubicación.

Partido Político Nacional Perú Libre — Segunda ubicación.

Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú — Tercera ubicación.

Salvemos al Perú — Cuarta ubicación.

Juntos por el Perú — Quinta ubicación.

Partido Político Integridad Democrática — Sexta ubicación.

Partido Frente de la Esperanza 2021 — Séptima ubicación.

Acción Popular — Octava ubicación.

Cooperación, Verdad y Honradez — Novena ubicación.

Partido Cívico Obras — Décima ubicación.

Partido Político Todo con el Pueblo — Decimoprimera ubicación.

Coalición Transformadora Tierra Verde — Decimosegunda ubicación.

Renovación Popular Perú — Decimotercera ubicación.

Fe en el Perú — Decimocuarta ubicación.

Partido Demócrata Verde — Decimoquinta ubicación.

Alianza Regional por el Perú — Decimosexta ubicación.

La distribución de la cédula mantendrá a los partidos y alianzas nacionales en la parte superior, mientras que los movimientos regionales ocuparán el espacio inferior. Asimismo, si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluye o no inscribe alguna lista, las organizaciones siguientes ascenderán una posición para evitar espacios vacíos.

Finalmente, la ONPE también sorteó la ubicación para una eventual segunda vuelta regional. En ese escenario, la fórmula que obtenga la mayor votación en primera vuelta aparecerá en el lado derecho de la papeleta, mientras que la segunda más votada ocupará el lado izquierdo.

¿Cómo saber tu local y mesa de votación?

Una vez concluidas las gestiones digitales que se preparan con anticipación para la jornada electoral, la ONPE ha anunciado que ya se encuentra disponible el enlace oficial para consultar el local de votación en el que se ejecutarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Para ello, los usuarios deberán ingresar al siguiente ENLACE e ingresar su número de DNI. De esta manera, podrán revisar su local de votación y mesa de sufragio y otros detalles necesarios para el próximo 4 de octubre.

Es así que, la ONPE completó así una de las etapas previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, al establecer mediante sorteo la distribución de las organizaciones políticas en la cédula. El procedimiento, realizado con supervisión y participación de diversas instituciones, permitirá organizar la papeleta electoral que recibirán los ciudadanos el próximo 4 de octubre.