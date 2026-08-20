Tramo de la Av. Venezuela continúa cerrado por trabajos de recuperación de espacios: empresas tomaron vías públicas

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La avenida Venezuela, en el Callao, continúa parcialmente cerrada debido a los trabajos de recuperación de espacios públicos que ejecuta la Municipalidad Provincial del Callao.

En declaraciones a Exitosa, el alcalde César Pérez explicó que la intervención busca liberar un sector de la vía que, de acuerdo con la comuna, habría sido ocupado durante décadas por empresas instaladas en la zona.

El alcalde mostró las diferencias entre los carriles disponibles a ambos lados del eje central de la avenida. Según señaló, mientras uno de los sentidos cuenta con tres carriles, el otro presenta únicamente dos o incluso un carril y medio, situación que genera dificultades para la circulación vehicular.

Empresas habrían ocupado parte de la vía durante 25 años

César Pérez sostuvo que la ocupación habría reducido considerablemente el espacio destinado al tránsito y afectado también las condiciones para los peatones.

"En todas las partes normales no existe vereda. Estamos recuperando porque estas empresas, durante más de 25 años, han tomado las vías públicas. Las veredas de todos los vecinos no han permitido que existan postes de luz", afirmó.

El alcalde también aseguró que los vecinos de la zona han reportado durante años problemas relacionados con la inseguridad y la falta de iluminación. Asimismo, detalló la dimensión del espacio que, según la Municipalidad del Callao, habría sido ocupado.

"Han tomado 20 metros de ancho, que son las tres vías que faltan. Han tomado 500 metros de largo, cinco cuadras de la Venezuela tomadas por 20 metros de ancho de vía pública de la Venezuela", precisó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un tramo de la avenida Venezuela continúa cerrado debido a los trabajos para recuperar espacios públicos. En declaraciones a Exitosa, el alcalde del Callao, César Pérez, indicó que dicha zona había sido ocupada por empresas. Las labores buscan liberar las... pic.twitter.com/CJSleAoxfb — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2026

Intervención busca liberar carriles

Pérez indicó que, antes de iniciar los trabajos, la municipalidad realizó los procedimientos correspondientes. "Hemos hecho el procedimiento administrativo, fiscalizador, sancionador", señaló. Posteriormente, las labores de recuperación comenzaron durante la madrugada, coincidiendo con el inicio del aniversario del Callao.

"Y desde ayer, a las 12 de la noche, que empezó el aniversario del callado, venimos trabajando con todo el equipo de la municipalidad y con la Policía Nacional del Perú recuperando el área pública", manifestó el alcalde.

La intervención ha generado el cierre temporal del tramo, por lo que los conductores han tenido que utilizar vías alternas mientras avanzan los trabajos. Ante la consulta sobre cuándo podría restablecerse la circulación, el alcalde estimó que la limpieza culminaría en un corto plazo.

"Me imagino que en dos horas ya debemos haber terminado y recogido todo el desmonte correspondiente", sostuvo César Pérez.

La Municipalidad del Callao busca que la recuperación de este tramo de la avenida Venezuela permita devolver espacio a la circulación vehicular y peatonal. Mientras concluyen las labores y se retira el desmonte, los conductores deberán tomar precauciones y considerar las vías alternas habilitadas en la zona.