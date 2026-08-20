¿Qué son las microinfidelidades?: Conoce 4 conductas que rompen la confianza de tu pareja y ponen en riesgo tu relación

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una relación de pareja no solo se sostiene sobre acuerdos explícitos, sino también sobre límites que ambos establecen respecto a la confianza, la comunicación y la exclusividad.

Por ello, existen comportamientos que, aunque no necesariamente constituyen una infidelidad tradicional , pueden generar conflictos cuando se realizan a escondidas o con una intención que supera la simple amistad.

¿Qué son las microinfidelidades?

De acuerdo con el psicólogo Ítalo Arrúe, una microinfidelidad ocurre cuando una persona rompe acuerdos explícitos o implícitos de exclusividad y mantiene determinada conducta en secreto porque sabe que podría incomodar o lastimar a su pareja.

El problema, entonces, no está únicamente en una acción específica, sino también en la intención, el ocultamiento y los límites que previamente fueron establecidos dentro de la relación. Por ello, lo que una pareja considera una falta de respeto puede ser diferente para otra.

Contactos y comportamientos que pueden generar dudas

Entre las señales que pueden generar preocupación se encuentran:

Ocultar conversaciones . Borrar mensajes, silenciar determinados chats o esconder deliberadamente con quién se mantiene contacto puede convertirse en una conducta que genere sospechas. Si existe la necesidad de ocultar una conversación porque se considera que la pareja podría molestarse al conocerla, puede ser conveniente revisar qué está ocurriendo.

. Borrar mensajes, silenciar determinados chats o esconder deliberadamente con quién se mantiene contacto puede convertirse en una conducta que genere sospechas. Si existe la necesidad de ocultar una conversación porque se considera que la pareja podría molestarse al conocerla, puede ser conveniente revisar qué está ocurriendo. Otra conducta frecuente es coquetear con alguien bajo la idea de que solo se trata de un juego . Indirectas, comentarios con doble sentido, mensajes insinuantes o la búsqueda constante de atención de una persona pueden afectar la confianza, especialmente cuando este comportamiento se mantiene en secreto.

. Indirectas, comentarios con doble sentido, mensajes insinuantes o la búsqueda constante de atención de una persona pueden afectar la confianza, especialmente cuando este comportamiento se mantiene en secreto. También puede convertirse en una señal de alerta mantener contacto secreto con una expareja . Tener comunicación con alguien del pasado no significa automáticamente que exista una infidelidad. Sin embargo, cuando las conversaciones son frecuentes, se ocultan deliberadamente o todavía existe una conexión emocional, la situación puede generar inseguridad dentro de la relación.

. Tener comunicación con alguien del pasado no significa automáticamente que exista una infidelidad. Sin embargo, cuando las conversaciones son frecuentes, se ocultan deliberadamente o todavía existe una conexión emocional, la situación puede generar inseguridad dentro de la relación. Otra conducta señalada es esconder que se tiene pareja frente a una persona por la que existe atracción. Esto puede ocurrir cuando alguien evita mencionar su relación, elimina fotografías compartidas de sus redes sociales o actúa como si estuviera soltero para generar una determinada impresión.

Este comportamiento puede ser especialmente problemático si se realiza con la intención de abrir la posibilidad de una relación paralela o conseguir la atención de otra persona.

Por ello, reconocer estas señales no significa acusar automáticamente a la pareja de una infidelidad. Cada situación debe analizarse considerando los acuerdos que existen en la relación, la intención detrás de la conducta y el nivel de confianza entre ambos.

Las microinfidelidades pueden parecer acciones pequeñas, pero cuando se repiten o se mantienen ocultas pueden deteriorar progresivamente la confianza. La clave está en conversar sobre los límites de la relación, establecer acuerdos claros y evitar comportamientos que obliguen a la otra persona a descubrir información por su cuenta.