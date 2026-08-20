Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este jueves 20 de agosto?

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria en Perú. Descubre a cuánto está el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este jueves 20 de agosto en el mercado paralelo y según Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú? Así cotiza

El precio del dólar en Perú es una variable económica importante para los inversionistas, empresarios, comerciantes y la ciudadanía en general, especialmente en aquellos que tienen sus ahorros en esa divisa o piensan comprar o vender dólares de forma diaria.

La cotización de la moneda estadounidense puede registrar variaciones debido al comportamiento de los mercados internacionales y a la oferta y demanda de dólares en el país, por lo que revisar su valor actual es un dato que no debes dejar pasar antes de realizar una operación.

Las personas que necesiten conocer el precio actualizado del dólar pueden revisar las referencias publicadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pero también pueden consultar cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

JUEVES 20 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 19 de agosto? Lee también COMPRA VENTA S/3,355 S/3,361

Los valores revelados por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que el dólar refleja una leve variación a la baja en comparación al día de ayer, miércoles 19 de agosto, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,356; mientras que la venta presentaba un valor de S/3,362.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Es importante recordar que no existe un único precio para todas las operaciones. Bancos, casas de cambio y plataformas digitales pueden establecer sus propias tasas, por lo que el monto recibido al comprar o vender dólares puede ser diferente dependiendo de la entidad elegida.

Por ello, también es importante conocer cuál es la cotización del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú durante la mañana de este jueves 20 de agosto para evitar sorpresas e identificar si es el mejor momento para realizar alguna transacción financiera con esa moneda extranjera.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,340 | Venta S/3,365.

Cotización del dólar paralelo.

Así cerró el dólar ayer, 19 de agosto, en Perú

El BCRP, a través de su página oficial, precisa que el precio del dólar en nuestro país cerró el miércoles 19 de agosto en S/3,3550, (con una apertura de S/3,3560), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3569, con un máximo de S/3,3590 y un mínimo de S/3,3540.

De esa manera, de acuerdo al portal de la Sunat, el precio del dólar para la compra en la apertura de este jueves 20 de agosto es de S/3,355, mientras que la venta está a S/3,361. Por otro lado, en el mercado paralelo, la cotización del tipo de cambio para la compra es de S/3,340 y la venta a S/3,365.